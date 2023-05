Roland-Garros : Changement d'avis, Nick Kyrgios est forfait !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Enfant terrible du tennis depuis dix ans et certainement l'un des joueurs les plus connus de sa génération malgré un palmarès pas si exceptionnel, Nick Kyrgios ne fera pas son grand retour en France. L'Australien, blessé et opéré du genou en début d'année, attendra vraisemblablement la saison sur gazon pour reprendre la compétition. Pourtant, il avait fait savoir qu'il comptait fouler les courts de Roland-Garros en 2023...

Considéré comme l'un des personnages les plus sulfureux de l'histoire du tennis, Nick Kyrgios fait très souvent parler de lui pour ses excès sur et en dehors du court. Depuis un moment maintenant, l'Australien est bien silencieux puisque son dernier match date du tournoi de Tokyo en octobre dernier. A 28 ans, son retour est attendu par ses fans, lui qui a toujours su soulever les foules.

Promesse non tenue

L'année dernière, Nick Kyrgios avait annoncé vouloir disputer le tournoi de Roland-Garros pour faire plaisir à sa petite amie qui a envie de visiter Paris. L'Australien n'est pas venu Porte d'Auteuil depuis 2017 lorsqu'il avait été éliminé par Kevin Anderson. La surface, loin d'être à son goût, le repousse particulièrement à tel point qu'il n'a plus disputé de match sur terre battue européenne depuis le tournoi de Rome en 2019, lorsqu'il avait pété les plombs face à Casper Ruud.

Roland-Garros : Benoît Paire récompensé, les wild-cards annoncées ! https://t.co/9kU5VD5hNQ pic.twitter.com/qptmFcXtL0 — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Un forfait de plus, bonne nouvelle pour Thiem

A dix jours du début du grand tableau, la liste complète n'est pas encore connue à 100%. Après ce forfait de taille, Dominic Thiem, ancien double finaliste à Roland-Garros, est le prochain remplaçant et attend patiemment qu'une place se libère. A priori, il ne devrait pas avoir besoin d'attendre longtemps puisque Rafael Nadal devrait annoncer son forfait...

Retour sur gazon en bonne condition ?

A 28 ans, Nick Kyrgios n'a jamais vraiment pris le tennis sérieusement pour lui permettre de s'établir longuement parmi les meilleurs mondiaux. L'Australien n'a jamais été dans le top 10 et il sort d'une année 2022 incroyable où il a disputé la finale à Wimbledon. Sa blessure au genou est inquiétante et son retour sera vraiment à surveiller mais il faudra retrouver du niveau très vite pour ne pas sombrer.