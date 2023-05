Roland-Garros : Vers une édition record côté spectateurs ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche du tournoi de Roland-Garros, l'engouement pour la plus grande compétition de tennis en France est grandissant. Et pour certains, il l'est depuis quelques mois déjà puisque cette année, on prévoit un grand nombre de spectateurs. En 2022, le tournoi avait déjà battu un record en termes d'affluence sur la quinzaine, un record en sérieux danger si l'on considère les énormes difficultés pour obtenir des places.

Du 28 mai au 11 juin prochain, le tournoi de Roland-Garros prendra place Porte d'Auteuil et cette édition 2023 promet d'être riche en sensations. Si les combats promettent énormément, les spectateurs seront a priori au rendez-vous pour assister aux matches puisqu'ils ont dû passer par de véritables épreuves pour obtenir des billets...

Une billetterie bondée

Pour acheter des places à Roland-Garros, il faut s'y prendre assez tôt. Cette année, la billetterie a ouvert le 15 mai et jamais autant de personnes n'avaient rejoint la file d'attente pour aller sur la plateforme. Selon la FFT, plus de 350 000 personnes se sont connectées lors des quatre premières heures après l'ouverture de la billetterie, une affluence déjà impressionnante. « On est forcément très content, ça représente un grand succès populaire. Cette année, on fait X4 en termes de connexions par rapport à l'an dernier, mais pas plus sur le recours à l'assistance clients, preuve que notre plateforme fonctionne » avait confié la directrice générale de la fédération.

Un record bientôt battu ?

Si la billetterie a créé un débat autour de l'accessibilité de ce grand événement, à l'image des Jeux olympiques de Paris 2024 quelques semaines plus tôt, c'est aussi parce que les spectateurs devraient être très nombreux. En 2022, Roland-Garros a battu un nouveau record avec 613 500 spectateurs sur la quinzaine et même si on n'a pas encore d'estimations, on peut penser que ce total sera dépassé...

Une expérience encore plus inoubliable

Depuis qu'Amélie Mauresmo a pris la direction du tournoi, Roland-Garros tente de proposer une expérience encore plus satisfaisante à ses spectateurs. L'année dernière, des billets "Annexe'Up" étaient proposés pour permettre à ceux bénéficiant d'un billet pour les courts annexes puissent venir s'installer dans les tribunes du court Philippe-Chatrier, afin de remplir les loges, bien souvent laissées vides. Cette année, ceux qui auront la chance de se déplacer pour les qualifications pourront profiter des entraînements des meilleurs joueurs mondiaux sur les courts principaux, ouverts au public. Autant dire que ça vaut le coup...