Roland-Garros : Les grandes nouveautés de 2023 !

Depuis quelques semaines, l'organisation du tournoi de Roland-Garros nous promet une édition 2023 exceptionnelle. Chaque année, c'est l'un des événements sportifs majeurs qui attire un grand nombre de fans à travers le monde et récemment, Amélie Mauresmo a annoncé quelques changements dans l'organisation...

A moins de deux semaines du début de Roland-Garros (28 mai - 11 juin), la fête s'annonce grandiose. Pour l'édition 2023, l'organisation du tournoi a prévu quelques nouveautés au calendrier puisque cette quinzaine sera d'autant plus importante qu'elle célèbrera les 40 ans de la victoire de Yannick Noah Porte d'Auteuil.

Yannick Noah à l'honneur

Seul vainqueur français d'un tournoi du Grand Chelem depuis le début de l'ère Open, Yannick Noah est évidemment un grand champion. Cette année marque le quarantième anniversaire de sa victoire à Roland-Garros, un événement qu'il faut forcément célébrer. Amélie Mauresmo a annoncé il y a quelques semaines que le samedi juste avant le début du tournoi sera consacré à Noah. Une fresque sera révélée dans l'enceinte du stade.

Les night sessions, gros débat

L'un des sujets les plus sensibles des dernières éditions à Roland-Garros, c'est bien l'instauration de night sessions. Cette année, elles seront bien de retour mais quelques changements vont opérer. En effet, un seul match le soir sera prévu mais l'heure est avancée à 20h30 pour respecter les demandes des joueurs et des spectateurs. L'année dernière, certains spectateurs avaient fait face à des difficultés pour rentrer chez eux puisque la RATP ne peut pas faire rouler plus de métros.

Une meilleure expérience pour les spectateurs

Cette année, la semaine de qualifications offrira encore plus de possibilités pour les spectateurs faisant le déplacement. En effet, Amélie Mauresmo a également annoncé que les entraînements des grands joueurs sur les courts centraux seront ouverts au public. Le budget total d'organisation de l'édition 2023 avoisinerait les 300 millions d'euros.