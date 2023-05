Roland-Garros : Retraite pour Nadal, l’annonce est déjà tombée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l’approche de Roland-Garros, Rafael Nadal suscite l’inquiète des fans à cause de son état, la presse espagnole confirmant d’ores et déjà le forfait du champion de 36 ans pour son tournoi de prédilection. Une conférence de presse organisée ce jeudi après-midi mettra fin au suspense. Ce n’est pas la première fois qu’une prise de parole de Rafael Nadal déterminante pour son avenir est annoncée dans le cadre du Grand Chelem parisien.

Qu’annoncera Rafael Nadal ce jeudi à 16h ? Selon la presse espagnole, cela ne fait aucun doute. Le Majorquin, qui n’a plus disputé de match officiel depuis le 18 janvier et sa défaite contre Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5) au deuxième tour de l'Open d’Australie, ne devrait être à Roland-Garros pour son ouverture le 28 mai. À bientôt 37 ans (il les aura le 3 juin), celui qui a remporté à 14 reprises le Grand Chelem de la Porte d’Auteuil souffre toujours de la hanche, une blessure l’obligeant à enchaîner les forfaits à Monte-Carlo, Barcelone puis Madrid, avant probablement Paris.



Pour Boris Becker, cette longue absence de Rafael Nadal n’est pas anodine, et apparaît même comme un vrai point d’interrogation pour la suite de sa carrière. « Après sa blessure à Melbourne, on nous avait parlé d'une absence de six à huit semaines et il devait au pire être là pour la saison sur terre battue, mais ça n'a pas été le cas , a indiqué la légende allemande, interrogée par Eurosport . Pour qu'il renonce aux tournois de préparation pour Roland, c'est que ça doit être très sérieux. » Il faut dire que les doutes sont nombreux autour de l’avenir de Majorquin depuis deux ans, lui qui enchaîne les blessures. Au point qu’une autre conférence de presse avait été annoncée l’année dernière, dans la foulée de son quatorzième sacre à Roland-Garros.

«Il va me tuer» : Djokovic se moque de Nadal et s’explique https://t.co/Oe3KK6pGNg pic.twitter.com/HM5YkthONF — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Un Roland-Garros victorieux mais douloureux en 2022

Présent à Paris en 2022, Rafael Nadal avait enchaîné tout au long de la quinzaine les sorties énigmatiques concernant son futur dans le tennis. « C'est peut-être mon dernier match à Roland-Garros (....), et j'aimerais le jouer en journée », avait-il lancé avant son quart de finale remporté finalement en soirée face à Novak Djokovic. Une victoire qui n’avait pas fait évoluer son discours : « J’ai ce que j’ai au pied. Si nous n’arrivons pas à trouver une amélioration, ça va devenir très difficile pour moi. Je vais continuer à me battre pour trouver des solutions. Pour l’instant, nous n’en avons pas. »

Une deuxième conférence de presse avait été annoncée pour sa retraite