Djokovic envoie un énorme message, Nadal lui répond cash

Baptiste Berkowicz

Tout juste forfait pour Roland Garros, Rafael Nadal est revenu sur les déclarations de son rival Novak Djokovic. Le Serbe avait déclaré, il y a quelques jours, que le joueur espagnol restait son plus grand rival sur le circuit, malgré l'émergence de Carlos Alcaraz. En conférence de presse ce jeudi, Nadal a tenu à lui répondre.

Ce jeudi, Rafael Nadal a annoncé son forfait pour Roland-Garros en raison d'une blessure au psoas. Depuis, une pluie d'hommages s'est abattue sur la tête de l'Espagnol. Carlos Alcaraz ou encore Daniil Medvedev ont affiché leur tristesse. Il y a quelques jours, Novak Djokovic avait, aussi, tenu à lui rendre hommage : « Je ne peux pas choisir quelqu’un d’autre que Nadal comme mon plus grand rival. Tant que nous jouerons tous les deux, Nadal sera toujours mon plus grand rival, quel que soit le classement ou ce qui se passe sur le circui t ».

Coup de tonnerre, Nadal lâche une bombe https://t.co/VOgTHBtJCU pic.twitter.com/0LB83VBrco — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Rafa tempère

Pour celui qui a remporté à quatorze reprises Roland Garros, les déclarations de Novak Djokovic ne sont pas choquantes : « Je comprends parfaitement ce que dit Djokovic, mais il ne l’entend pas au sens actuel, plutôt au sens historique » , avant de revenir sur la rivalité des deux hommes et leur historique : « Nous sommes l’affrontement qui a le plus marqué l’histoire du tennis et j’ai vécu les deux rivalités, d’abord avec Federer et ensuite avec Djokovic. Nous avons été ceux qui se sont affrontés le plus de fois et je comprends qu’il me considère comme son plus grand rival. J’ai vécu avec les deux rivalités, même si j’ai joué plus de fois contre Djokovic », a expliqué l’Espagnol.

Un boulevard pour Djoko ?

La décision de renoncer à Roland Garros pour Rafael Nadal pourrait bien profiter à Novak Djokovic. L'Espagnol véritable bête noire du Serbe sur la terre battue parisienne, ne sera pas en mesure d'embêter Novak Djokovic dont l'objectif est de remporter un deuxième grand chelem parisien. Un autre Espagnol devrait néanmoins semer quelques embuches au Serbe : Carlos Alcaraz. Le prodige de 20 ans compte bien marquer de son empreinte l'édition 2023. Un Français sera t-il capable de venir jouer les trouble-fêtes ? Réponse dans quelques jours maintenant.