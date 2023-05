Roland-Garros : Nadal prend une décision historique, il a évité le pire

Baptiste Berkowicz

Forfait pour Roland-Garros, son tournoi fétiche, Rafael Nadal a décidé de ménager son corps afin de pouvoir rejouer au tennis lors des prochains mois. Une décision logique selon Mats Wilander, et qui devrait permettre à l'Espagnol de faire sa dernière année de carrière en 2024 dans une condition physique acceptable.

L'annonce a sans doute été un choc pour tous les amoureux de tennis. Pour le principal intéressé aussi. Pour la première fois de sa carrière, Rafael Nadal doit renoncer à sa participation pour Roland-Garros. Un tournoi qu'il a remporté à quatorze reprises.

Coup de tonnerre, Nadal lâche une bombe https://t.co/VOgTHBtJCU pic.twitter.com/0LB83VBrco — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Un choix raisonnable

Fragilisé depuis plusieurs années par de nombreuses blessures, Rafael Nadal a choisi de dire stop pour cette édition 2023 du Grand Chelem parisien. Pour Eurosport , Mats Wilander est revenu sur la décision de l'Espagnol : « L’aspect positif de l’annonce faite par Rafa est que, bien sûr, il envisage toujours de jouer au moins une autre saison. Nous souhaitons qu’il joue pour toujours, et qu’il joue à Roland-Garros pour toujours mais en même temps, je ne veux pas le voir venir à Paris et ne pas être à 100%, ne pas se sentir bien et risquer sa vie future » . La reprise de la compétition pour Rafael Nadal devrait s'effectuer à la fin de l'année.

Qui pour prendre le trône ?

Lorsqu'un joueur qui a soulevé quatorze fois le trophée n'est pas là, ces adversaires savent qu'un chemin pour glaner le titre s'est ouvert. Comme jamais auparavant. Les prétendants sont multiples mais deux joueurs semblent se détacher : Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. L'Espagnol, numéro deux mondial, aura à coeur de montrer que la relève est assurée en l'absence de son compatriote. Le Serbe, numéro un mondial, tentera quant à lui d'aller décrocher un troisième titre et prouver qu'il lui reste encore de belles années devant lui avant que les jeunes du circuit ne prennent sa place. Il faudra néanmoins surveiller un joueur comme Daniil Medvedev qui a fortement progressé sur terre battue ces dernières semaines. Stefanos Tsitsipas est également attendu au tournant, deux ans après sa finale perdue en cinq sets face à Novak Djokovic.