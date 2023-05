Roland-Garros : Nouvelle catastrophe pour Rafael Nadal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longues semaines d'incertitudes, Rafael Nadal a officialisé son forfait pour Roland-Garros. L'Espagnol ne défendra donc pas son titre sur la terre battue parisienne ce qui va lui faire perdre très gros au classement ATP. Nadal va effectivement perdre les 2000 points de son succès l'année dernière et sortir du Top 100.

L'annonce est tombée jeudi à 16h. Et si elle a fait l'effet d'une bombe, ce n'est malheureusement pas une immense surprise. En effet, blessé depuis plusieurs mois, Rafael Nadal a décidé de renoncer à Roland-Garros. Un choix évidemment douloureux pour l'Espagnol, vainqueur à 14 reprises sur la terre battue parisienne. D'autant plus qu'il ne pourra pas défendre les points glanés lors de sa victoire l'année dernière.

Roland-Garros : Retraite pour Nadal, l’annonce est déjà tombée https://t.co/PSVpCSVpCC pic.twitter.com/ZDP04roqD9 — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Nadal va dégringoler au classement ATP

Le système du classement ATP est particulier. Concrètement, les points gagnés sur un tournoi annulent ceux de la saison précédente. Par conséquent, Rafael Nadal va perdre les 2000 points remportés en 2022 à Roland-Garros. Actuellement 14e mondial avec 2535 points, l'Espagnol se retrouvera donc avec seulement 535 points à l'issue de Roland-Garros ce qui va le faire sortir du Top 100 mondial. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem devrait se retrouver autour de la 120e place mondiale...

Une retraite en 2024 ?