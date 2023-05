Retraite pour Nadal, il lâche une annonce tonitruante

Jean de Teyssière

Ce jeudi à 16h, Rafael Nadal avait convié la presse dans son académie de tennis de son île natale, Majorque. La sentence était redoutée, elle est désormais officielle : Rafael Nadal déclare forfait pour le tournoi de Roland-Garros. Un sacré tremblement de terre pour l'Espagnol qui n'avait pas raté une édition des Internationaux de France depuis 2005. Par ailleurs, il en a aussi profité pour annoncer sa retraite, en fin d'année 2024.

Les fans de Rafael Nadal risquent d'être durs à consoler en ce jeudi 18 mai. Rafael Nadal a annoncé son forfait pour Roland-Garros, à cause de sa blessure contractée lors de l'Open d'Australie en janvier dernier qu'il n'a toujours pas guéri. Double coup dur pour ses fans, car il a annoncé la date de la fin de carrière, qui devrait arriver très vite...

« Je ne pense pas que je mérite de finir comme ça »

Lors de la conférence de presse tenue pour annoncer son forfait à Roland-Garros, Rafael Nadal a évoqué la fin de sa carrière, qu'il ne voit pas pour tout de suite, dans des propos retranscris par L'Équipe : « Je ne pense pas que je mérite de finir comme ça. C'est pour ça que je fais un dernier effort, pour que ma fin ne soit pas là, lors d'une conférence de presse. »

Coup de tonnerre, Nadal lâche une bombe https://t.co/VOgTHBtJCU pic.twitter.com/0LB83VBrco — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

« Profiter de 2024, qui sera probablement la dernière année sur le circuit »