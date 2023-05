Coup de tonnerre, Nadal lâche une bombe

Jean de Teyssière

C'était attendu et c'est désormais officiel : Rafael Nadal déclare forfait pour Roland-Garros. Le tournoi parisien, qui se déroulera à partir du 28 mai prochain a été marqué par l'Espagnol, qui l'a remporté 14 fois et qui l'avait toujours disputé depuis 2004. Rafael Nadal l'a annoncé en milieu d'après-midi ce jeudi 18 mai.

L'ombre du forfait de Rafael Nadal pour Roland-Garros planait depuis plusieurs jours maintenant. L'Espagnol n'avait plus joué un tournoi officiel depuis son élimination lors du deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier dernier. A 16h ce jeudi, il tenait une conférence pour annoncer sa décision concernant sa participation au tournoi de Roland-Garros. Durant sa carrière, il y a remporté 112 matchs sur 115.

« Son absence à Roland‐Garros affecterait le monde du tennis »

La semaine dernière, Novak Djokovic, le grand rival de Rafael Nadal évoquait ce probable forfait : « Ça ne changerait rien en ce qui concerne ma préparation. Et je fais tout pour y jouer à mon meilleur niveau. Mais, bien sûr, son absence à Roland‐Garros affecterait le monde du tennis et le tournoi en raison de son histoire à Paris et, plus généralement, en raison de ce qu’il a accompli dans sa carrière et de l’impact qu’il a eu sur notre sport. »

Roland-Garros : Retraite pour Nadal, l’annonce est déjà tombée https://t.co/PSVpCSVpCC pic.twitter.com/ZDP04roqD9 — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Nadal forfait, c'est officiel