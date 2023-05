Djokovic, Alcaraz… Riolo dévoile son favori pour Roland-Garros

Baptiste Berkowicz

Pour la première fois depuis 2004, le tableau de Roland-Garros s'effectuera sans Rafael Nadal. Une opportunité en or pour ses concurrents afin de remporter le Grand Chelem parisien. Daniel Riolo, passionné de tennis, ne voit pas forcément de favori se dégager pour soulever le trophée le 11 juin prochain.

Connu pour ses avis tranchés sur le monde du football, Daniel Riolo est également fan de tennis. Dans le cadre d'un live Twitch de RMC Sport, il a évoqué l'édition à venir de Roland-Garros, en donnant son ressenti pour la victoire finale.

C'est la fin pour Nadal, Djokovic et Federer, voici leurs héritiers https://t.co/OZhmHjrpNM pic.twitter.com/fQdU2qB6Dn — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Alcaraz en tête des pronostics ?

Vainqueur à deux reprises du Grand Chelem parisien, Novak Djokovic n'a pas forcément les faveurs des prédictions de Daniel Riolo : « Un favori pour Roland-Garros ? C’est année, ce n’est pas évident. Est-ce que Medvedev peut se servir du déclic de Rome pour se dire qu’il a le droit d’être bon partout, sur toutes les surfaces ? C’est fort possible… Djoko ne peut être écarté. Alcaraz non plus, même s’il à l’air d’avoir des difficultés là notamment dans sa dernière sortie. Mais Alcaraz sera un gros client sur terre battue et à Roland-Garros. »

Une édition qui promet