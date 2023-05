Roland-Garros : Et si Daniil Medvedev rebattait les cartes ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau numéro 2 mondial à l'entame de Roland-Garros à la suite de sa victoire à Rome, Daniil Medvedev a réussi à adopter la terre battue, une surface qu'il a toujours détesté. Le Russe a largement fait progresser son nom dans la hiérarchie des favoris pour le Grand Chelem parisien qui débute dimanche. On ne peut pas vraiment dire que c'était prévu au programme...

Sorti du top 10 à la suite de sa défaite précoce à l'Open d'Australie, Daniil Medvedev a ensuite largement remis les pendules à l'heure. Depuis février, il enchaîne les succès et est maintenant largement en tête à la Race, le classement sur l'année en cours. En remportant Rome, son premier titre sur terre battue, il a accompli un beau défi juste avant Roland-Garros, dont il peut prétendre faire un objectif.

Un titre surprise

Pas vraiment considéré parmi les favoris avant Rome même s'il a fait des efforts, Daniil Medvedev a prouvé qu'il savait bien faire. Mais c'est lui le premier surpris... « Je n'arrivais pas à bien jouer sur terre, rien ne marchait, a-t-il rappelé. Mais avant ce tournoi, ce n'était pas mauvais à Monte Carlo et Madrid. Je veux toujours croire en moi, j'essaie toujours de faire de mon mieux et j'espère toujours gagner les plus grands tournois mais, dans le même temps, si on m'avait dit que dans ma carrière je remporterais un M1000 » a-t-il déclaré.

Une confiance trouvée

Pas à l'aise naturellement sur la terre battue, une surface qu'il apprend à peine à maîtriser, Daniil Medvedev a marqué de gros points et peut prétendre à un beau parcours à Roland-Garros. « J'ai joué quelques-uns des meilleurs joueurs du monde sur terre battue dans ce tournoi et je me suis prouvé à moi-même que je pouvais non seulement rivaliser avec eux, mais aussi les battre » poursuit-il.

Numéro 2 à Roland, l'entremetteur parfait

En se replaçant dans la liste des favoris pour Roland-Garros, Daniil Medvedev a également gagné le statut de tête de série numéro 2. En d'autres termes, il est sûr de ne retrouver Carlos Alcaraz qu'en finale et il a 50% de chances pour que Novak Djokovic soit placé dans la partie de tableau de l'Espagnol. Avec ce petit avantage du tableau s'il a de la chance, il peut aller loin. Attention tout de même : il ne devrait pas retrouver les conditions boueuses de Rome...