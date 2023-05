Roland-Garros : Surprise, il annonce le retour de Nadal

Alexis Brunet

Ce jeudi, Rafael Nadal se prononçait enfin sur sa participation ou non au tournoi de Roland-Garros. Malheureusement pour les fans de l'Espagnol, il n'est pas assez remis de sa blessure et il doit donc déclarer forfait pour le Grand-Chelem français. Certaines personnes ont commencé à croire que l'on ne reverrait plus jamais le Majorquin du côté de la Porte d'Auteuil. Mais pour Casper Ruud cela ne fait pas de doute, il sera de retour l'année prochaine.

Depuis une défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie face à Mackenzie McDonald le 18 janvier dernier, Rafael Nadal n'a pas disputé le moindre match de tennis. Il avait quitté le tournoi du Grand Chelem blessé et il devait observer un arrêt de 6 à 8 semaines. Mais près de quatre mois plus tard, le Majorquin n'a toujours pas renfilé ses baskets en rencontre officielle. Une absence et des blessures qui interrogent, et qui forcent Nadal à déclarer forfait pour Roland-Garros.

Nadal déclare forfait pour Roland-Garros

Une décision qui doit attrister l'Espagnol en premier. Roland-Garros n'est pas n'importe quel tournoi pour le Majorquin. Au fil des années, une véritable histoire d'amour s'est créée entre le natif de Manacor et le public de Roland-Garros. D'autant qu'il a remporté 14 titres à Paris. Une love story qui a commencé en 2005, année de la première participation de Rafael Nadal aux Internationaux de France chez les pros. Son absence laisse donc un gros vide, mais surtout plus de chances aux autres joueurs. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz faisant office de favoris cette année pour décrocher la Coupe des Mousquetaires.

Ruud voit Nadal revenir à Roland en 2024