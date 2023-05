Roland-Garros : C'est officiel, Carlos Alcaraz sera le roi à Paris !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pris dans une bataille à distance avec Novak Djokovic depuis le début de la saison pour la place de numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz fait son retour ce lundi sur le trône du circuit ATP. Le jeune Espagnol, victime d'un coup d'arrêt à Rome après sa défaite surprise, dépasse néanmoins son rival et abordera Roland-Garros dans la peau du patron ainsi que dans celle du favori. Mais attention, la bagarre risque de faire rage...

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis lors de sa victoire à l'US Open l'an dernier, Carlos Alcaraz avait impressionné tout le monde. Mais il a sûrement eu besoin d'accuser le coup et il a fini par se blesser à l'intersaison, manquant l'Open d'Australie. Depuis son retour en février, il a prouvé qu'il méritait à nouveau ce statut. Son vœu est exaucé : il est numéro 1 mondial ce lundi et tentera de le rester jusqu'à la fin de Roland-Garros.

Nouveau patron, fauteuil confortable ?

On ne peut pas vraiment dire que le fauteuil de numéro 1 mondial ait particulièrement souri à Carlos Alcaraz. La première fois, la fin de saison 2022 avait été difficile à encaisser et les blessures ont montré le bout de leur nez. Après Indian Wells cette année, il avait à nouveau fait une petite excursion, se blessant à Miami après sa défaite en demi-finales. Cette fois, il attaquera un Grand Chelem sur le devant de la scène : une situation inédite pour lui.

Roland-Garros : L'édition 2023, plus ouverte que jamais ! https://t.co/tJSKz7txHi pic.twitter.com/fOrZFYN7ux — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Duel encore attendu face à Djokovic

De retour à la place de numéro 1 mondial après sa victoire à l'Open d'Australie, Novak Djokovic a connu des semaines compliquées depuis le début de la saison sur terre battue. Alcaraz et le Serbe disputaient à Rome leur premier tournoi commun depuis Bercy en 2022 et un duel est très attendu. Mais les deux hommes n'ont peut-être pas vu venir un certain Daniil Medvedev, qui a définitivement prouvé qu'il pourrait s'immiscer à la lutte.

Medvedev, surprise du chef