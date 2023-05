Roland-Garros : Après la bombe de Nadal, il lâche une terrible annonce

Alexis Brunet

Ce jeudi, Rafael Nadal faisait une annonce qui rendait malheureux un grand nombre de fans de tennis. Le vétéran espagnol ne peut pas disputer le prochain Roland-Garros parce qu'il n'est pas assez remis de sa blessure. Et après Rafael Nadal, Matteo Berrettini a lui aussi annoncé son forfait pour les Internationaux de France.

Cette année, Roland-Garros ne sera pas le même que les années précédentes. C'est la première fois depuis 2005 que le chouchou de RG, Rafael Nadal, ne sera pas présent lors de la quinzaine parisienne. L'Espagnol a dû déclarer forfait en raison d'une blessure qu'il traîne depuis un long moment. Et qui l'oblige à ne pas pouvoir disputer le moindre tournoi depuis le 18 janvier et l'Open d'Australie.

Djokovic ou Alcaraz grands favoris à Roland ?

Le Majorquin forfait, la course à la victoire finale est plus ouverte que jamais. Novak Djokovic, même s'il n'est pas un spécialiste de la terre battue, aura une carte à jouer cette année. Il faudra aussi suivre les résultats de Carlos Alcaraz. L'autre prodige espagnol est plus fort sur terre battue et il arrivera dans la peau de numéro 1 mondial. Et il pourrait viser un deuxième titre en Grand Chelem après sa victoire à l'US Open en 2022.

Matteo Berrettini lui aussi forfait pour Roland-Garros