Roland-Garros : Après son forfait, Nadal lâche un énorme message

Alexis Brunet

Cela va faire bizarre à beaucoup de personnes, mais il faudra s'y faire. Rafael Nadal ne participera pas à Roland-Garros cette année. Les blessures qui rongent l'Espagnol l'ont empêché de s'aligner sur sa surface préférée, dans son jardin français. Rafa reste quand même digne et il a notamment délivré un très beau message sur le tournoi à venir.

On pouvait s'y attendre, mais cela a tout de même fait l'effet d'une onde de choc. Le jeudi 18 mai, Rafael Nadal a officialisé au cours d'une conférence de presse à son académie, son forfait pour le tournoi de Roland-Garros de cette année. Une annonce terrible, car ce n'est pas seulement un tournoi, c'est le tournoi de l'Espagnol. Il a remporté 14 fois les Internationaux de France et il a été présent à chaque édition depuis ses débuts chez les pros en 2005. Des performances qui ont fait de lui le chouchou de RG. Son absence est donc loin d'être anodine.

Les blessures rongent Nadal

L'année dernière à Roland-Garros, Rafael Nadal avait flirté avec la douleur et l'acceptable. Miné déjà à ce moment-là par son pied, l'Espagnol avait quand même réussi à remporter le tournoi. Un succès controversé, car il avait joué tout le tournoi sous infiltration. Bien qu'accepté par la fédération de tennis, ce procédé avait été largement critiqué par un grand nombre. Mais cette année, la douleur est trop importante pour imaginer pouvoir même jouer de la sorte.

Roland plus fort que Nadal