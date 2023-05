Roland-Garros : Une autre légende déclare forfait...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus vraiment le joueur qu'il était depuis un bon moment maintenant, Andy Murray avait prévu de venir à Roland-Garros cette année. L'Ecossais, 41ème mondial cette semaine, a décidé de faire une croix sur le Grand Chelem parisien, une habitude ces dernières années. A 36 ans, il veut faire mettre la priorité sur Wimbledon, lui qui avait pourtant confié qu'il ferait son retour à Paris.

Légende du tennis même s'il a fini par capituler dans la lutte aux titres du Grand Chelem avec le Big 3, Andy Murray n'a jamais pu retrouver son meilleur niveau et ne le retrouvera sans doute. Blessé à la hanche et opéré, l'Ecossais a tout de même grappillé ces dernières années en allant chercher de grandes victoires, parfois des titres. Sur terre battue, la surface la plus exigeante, il a souvent refusé l'invitation mais semblait avoir pour objectif de jouer à Roland-Garros en 2023. Il est finalement revenu sur sa décision...

Nouveau forfait

Présent à Roland-Garros seulement une fois depuis son élimination en demi-finales en 2017 face à Stan Wawrinka (1er tour en 2020 contre ce même adversaire), Andy Murray ne renouvellera pas l'expérience cette année. Grâce à son forfait, le jeune Italien Matteo Arnaldi, en vue ces derniers temps en Masters 1000, entre directement dans le tableau principal.

Changement d'avis

Au début de la saison sur terre battue, Andy Murray avait confié que son programme était plutôt chargé. Ces dernières années, l'Ecossais avait pris une fâcheuse habitude de zapper l'intégralité ou presque de cette période du calendrier pour revenir en forme sur gazon. Présent à Monte-Carlo, Madrid et Rome où il n'a pas gagné un match, il a tout de même pris le temps de jouer sur la surface, gagnant même un titre en Challenger à Aix-en-Provence en battant notamment Tommy Paul en finale.

Wimbledon en tête

Alors qu'il a souvent évoqué la fin de sa carrière ces dernières années, Andy Murray a néanmoins fait un choix notable pour 2023 : mettre la priorité sur Wimbledon, un tournoi qu'il a remporté deux fois en 2013 et 2016. L'Ecossais croit en ses chances de victoire comme il l'a confié il y a quelques semaines. Même avec une grande préparation, la tâche sera très compliquée. S'il réalise une belle entame de saison sur gazon, il peut tout de même croire à un statut de tête de série à Londres...