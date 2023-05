Roland-Garros : Incroyable, il demande à Nadal de tout lâcher !

Baptiste Berkowicz

Il y a quelques jours, Rafael Nadal annonçait son forfait pour l'édition 2023 de Roland-Garros. Son absence dans le tableau parisien constitue une première depuis 2004. À 36 ans et avec la multiplication de ses pépins physiques, Nadal est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Boris Becker invite même l'homme aux 22 titres du Grand Chelem à poser la raquette.

Ce n'est pas encore fini, mais il va falloir s'y préparer. L'aventure tennistique de Rafael Nadal est sans doute à son crépuscule, bien que l'Espagnol montre sans cesse une force de caractère qui empêche de l'annoncer sur la fin. Ses blessures à répétition envoient le signal d'un joueur épuisé et éreinté.

Stop ou encore ? Becker tranche

L'homme aux six tournois du Grand Chelem, Boris Becker, s'est exprimé sur la situation de Rafael Nadal via Eurosport : « La carrière de tennisman est longue, la vie est beaucoup plus longue et il aimerait aussi jouer au football ou au tennis avec son fils à l’avenir. Et si cela devient physiquement plus difficile, il faut se poser la question de savoir s’il n’est pas temps de dire : "c’est fini". Oui, la tête est toujours jeune et le cœur brûle, mais le corps peut‐il faire face à tous les efforts ? Il faut alors un bon environnement, des gens honnêtes doivent lui dire : ‘Rafa, tu as gagné 14 fois, c’est un record historique de toute façon mais maintenant c’est bon, stop. »

