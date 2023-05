Roland-Garros : Successeur annoncé de Nadal, il lâche une annonce surprenante

Alexis Brunet

Rafael Nadal absent de la prochaine édition de Roland-Garros qui s'ouvre ce dimanche, la course à sa succession s'annonce épique. Un autre Espagnol en la personne de Carlos Alcaraz fait partie des favoris pour le titre final. Mais selon le numéro 1 mondial lui-même, il est loin d'être le prétendant ultime pour soulever la Coupe des Mousquetaires.

L'été est là, les températures grimpent, c'est le retour de Roland-Garros. Comme chaque année fin mai, le tournoi de la Porte d'Auteuil reprend ses droits. Avec cette année un événement particulier, l'absence de Rafael Nadal. L'homme aux 14 titres à RG dû déclarer forfait à cause des blessures. Elles empêchent le Majorquin d'être compétitif et de pouvoir enchaîner les matches et d'arriver en forme à Paris. Mais il y aura tout de même beaucoup de suspense lors de cette édition.

Les spécialistes de la terre battue ont l'occasion de briller

Les Internationaux de France sont une occasion en or pour les spécialistes de la terre battue de tirer leur épingle du jeu. C'est une surface très particulière qui demande beaucoup d'énergie. Carlos Alcaraz fait partie déjà à son jeune âge, des grands connaisseurs de l'ocre rouge. Il sera favori à Roland et il aura l'occasion de remporter son premier Grand Chelem Parisien, après sa victoire sur dur à l'US Open en 2022. Mais l'Espagnol ne souhaite pas s'enflammer et réfute le statut qu'on lui donne.

Carlos Alcaraz estime ne pas être favori