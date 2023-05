Roland-Garros : Les favoris au peigne fin !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours du début du tournoi de Roland-Garros, on peut dresser une petite liste des forces en présence car cette année, beaucoup de joueurs semblent être en mesure de s'imposer le 11 juin prochain. A moins de 24 heures du tirage au sort, un enjeu crucial, il est temps de faire le point. Cette année, les 128 joueurs du tableau auront une chance énorme : Rafael Nadal n'est pas présent.

C'est peut-être l'occasion ou jamais pour certains. Avec l'absence de Rafael Nadal, toujours pas remis de sa blessure au psoas contractée en début d'année, le tableau masculin semble plus ouvert que jamais. Depuis 2005, le Majorquin n'avait jamais loupé une édition, remportant le titre à 14 reprises. Et ils sont nombreux à pouvoir lui succéder au palmarès...

Alcaraz premier sur la liste

Au vu de sa saison pour le moment, alors qu'il était absent en Australie, Carlos Alcaraz fait figure de grand favori pour Roland-Garros. Le numéro 1 mondial a fait preuve d'un niveau de jeu hallucinant depuis son retour à la compétition en février et il sera difficile à battre à Paris dans un format en 3 sets gagnants. Attention tout de même aux petites gênes physiques et aux petites surprises : à Rome, il est tombé sur un os.

Djokovic en quête du 23ème

Vainqueur à l'Open d'Australie, Novak Djokovic aura bien sûr à cœur de faire la même chose à Roland-Garros. Titré deux fois dans sa carrière, il est souvent tombé sur Rafael Nadal et en son absence, il pourrait bien triompher. De plus, il sera à la recherche de son 23ème titre du Grand Chelem, peut-être pour terminer définitivement le débat avec le Majorquin. Cette année, il a souffert sur terre battue, ne récoltant que 5 succès pour 3 défaites. Et quand il n'a pas atteint la finale à Rome, il n'a jamais réussi à atteindre celle de Roland-Garros ensuite...

De grands outsiders

Cette année, en dehors de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, il y a plusieurs joueurs qui semblent en mesure de gagner le tournoi. C'est le cas notamment de Stefanos Tsitsipas, pas au meilleur mais déjà finaliste sur la terre battue parisienne. Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, sera également de la partie, lui qui vient de s'imposer à Rome pour son premier titre sur terre battue. Holger Rune et Andrey Rublev ont aussi gagné des rangs dernièrement, le Danois ayant atteint la finale à Monte-Carlo et Rome et le Russe ayant triomphé en terre monégasque.