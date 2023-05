Roland-Garros : La retraite pour Nadal ? Il lâche le morceau !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le tournoi n'a même pas commencé, Roland-Garros a déjà connu sa première bombe. Rafael Nadal, 14 fois vainqueur, a déclaré forfait pour le tournoi. Dans sa conférence de presse, le Majorquin a surtout évoqué que 2024 serait normalement sa dernière année sur le circuit professionnel, sans donner trop de détails sur son retour à la compétition. Mais il préfère sûrement sa prochaine bataille...

En déclarant forfait pour Roland-Garros, Rafael Nadal a créé un immense séisme puisque pour la première fois depuis 2004, il ne sera pas présent Porte d'Auteuil. Le tournoi est grandement ouvert, plus que jamais, depuis son forfait. Et après plusieurs blessures, Rafael Nadal se rapproche de plus en plus vers la retraite. Au point de dire stop, dès maintenant, après ce nouveau coup dur ? L'Espagnol refuse d'abdiquer et donne déjà rendez-vous pour la suite...

« On se voit en 2024 »

En marge de sa conférence de presse, Rafael Nadal a enregistré une petite vidéo dans laquelle il s'exprime en français pour livrer un message au public français. Un message rassurant puisqu'il ne parle pas de sa retraite. Bien au contraire ! « Bonjour Paris, on se voit en 2024 » peut-on ainsi l'entendre dire, esquissant un léger sourire. Le rendez-vous pris mais cela n'efface sûrement pas la douleur de l'absence pour l'édition 2023, sa première depuis 19 ans.

Une absence synonyme de séisme

A l'annonce du forfait de Rafael Nadal, c'est une multitude de personnes en rapport avec le tennis ou le champion qui ont déjà pris la parole, comme si le Majorquin prenait sa retraite immédiatement. C'est dire l'impact qu'il a sur Roland-Garros, dont il a laissé son empreinte pour l'éternité. Entre les hommages et les témoignages déchirants sur sa retraite à venir, Rafael Nadal n'attend qu'une chose : le retour à la compétition, pour une ultime bagarre.

Retour possible à 38 ans ?

Pas suffisamment remis de sa blessure, Rafael Nadal a dû renoncer à son tournoi préféré pour 2023, en espérant revenir en 2024. Le Majorquin n'a pas encore donné de date retour mais revenir au plus haut niveau à 38 ans serait un exploit extraordinaire. S'il est bien présent l'année prochaine, il sera évidemment l'un des favoris...