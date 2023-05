Roland-Garros : Sans Nadal ni Federer, la fin d'une ère

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est évidemment plus douloureux lorsqu'on vit les événements. A la suite du forfait de Rafael Nadal pour Roland-Garros 2023, le tournoi préféré de sa carrière, c'est un signe qui ne trompe pas : le début de la fin est en marche pour les grandes légendes du tennis. Le Majorquin, à la retraite l'année prochaine, sera donc visiblement le prochain après Roger Federer en septembre 2022 parmi les membres du Big 3. Une page qui se tourne...

Il aura quoi qu'il arrive marqué des générations entières et tentera un ultime combat pour finir en beauté sur le terrain, comme il le souhaite. Rafael Nadal est lassé par les blessures à répétition et ne sera pas présent à Roland-Garros cette année pour la première fois depuis 2004. Une éternité pour certains...

Dernier combat inaccessible ?

On le connaît à force de le voir évoluer : Rafael Nadal a pour habitude de se préparer du mieux possible pour les grands événements. Pour lui, pas la peine de venir s'il ne se sent pas capable de gagner. Il a donc fait savoir qu'il se tiendrait prêt pour un ultime combat en 2024, un pari risqué puisqu'il ne sait toujours pas quand il reviendra de blessure.

Roland-Garros sans Federer et Nadal, grande première

Depuis l'arrivée dans le monde du tennis de Roger Federer et de Rafael Nadal, Roland-Garros avait toujours eu la chance de les avoir, soit l'un soit l'autre ou soit les deux dans le tableau. L'édition 2023 sera différente : pour la première fois depuis 1998, aucun d'eux ne sera présent, une statistique qui montre la fin d'une ère fantastique. Un tiers du top 100 actuel n'était pas né, c'est dire la longévité...

22 Majeurs, record jusqu'à quand ?

Si on peut désormais penser que le total de titres en Grand Chelem de Rafael Nadal aura énormément de mal à augmenter, Novak Djokovic aura une belle chance de le faire. Le Majorquin et le Serbe sont à égalité avant l'édition 2023 de Roland-Garros à 22 unités. Quand ces 3 légendes du tennis en auront fini, qui sait quel record il faudra réussir à battre...