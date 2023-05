Roland-Garros : Fin du règne pour Nadal, proche de la retraite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est l'annonce que personne n'avait envie de voir et que tout le monde redoutait. Rafael Nadal, 14 fois vainqueur à Roland-Garros, vient de déclarer forfait pour l'édition 2023. C'est un gros tremblement de terre pour le tournoi qui va devoir se passer de son plus grand champion pour la première fois depuis 2004...

De plus en plus en délicatesse avec son physique avec les années, Rafael Nadal n'est toujours pas remis de sa blessure contractée à l'Open d'Australie. L'année dernière, le doute planait déjà autour de sa participation au Grand Chelem parisien quand son syndrome au pied le touchait de plein fouet à nouveau. Cette fois, la terrible nouvelle est vraie : Nadal a tenu une conférence de presse ce jeudi pour y annoncer lui-même son retrait du tournoi.

La fin d'une ère ?

A bientôt 37 ans et en ayant si peu joué depuis Wimbledon l'année dernière, on sentait déjà que l'édition 2023 de Roland-Garros pouvait être la dernière pour Rafael Nadal. Titré à 14 reprises Porte d'Auteuil, le Majorquin a tellement livré de matches d'anthologie que son absence laissera un vide immense. Tenant du titre, il ne pourra pas défendre sa couronne et il semble maintenant impossible de le voir triompher à nouveau en Grand Chelem...

Un tableau plus qu'ouvert

La conséquence directe de ce forfait à Roland-Garros laisse une opportunité immense pour ses rivaux de décrocher un titre à Paris, à commencer par Novak Djokovic. Le Serbe fera partie des favoris pour l'édition 2023 pour tenter de décrocher un 23ème titre du Grand Chelem. Depuis 2005, Rafael Nadal a toujours remporté le titre à Roland-Garros, sauf en 2009, 2015, 2016 et 2021. Il a perdu une fois face à Söderling en 2009 et deux fois contre Djokovic en 2015 et 2021. En 2016, il avait dû déclarer forfait avant le troisième tour, déjà un grand tremblement de terre.

