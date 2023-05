Roland-Garros : Début des qualifs, quelles sont les chances françaises ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ça y est, nous sommes le 22 mai, date du début des qualifications de Roland-Garros. Pour les 128 joueurs et 128 joueuses du tableau, c'est l'occasion en or de se frayer un chemin dans un tournoi du Grand Chelem. Il faudra pour cela gagner 3 matches lors des qualifications, une épreuve difficile que l'on suivra attentivement pour nos Français. Cette année, on peut espérer connaître quelques belles satisfactions...

Entre les hommes et les femmes, ils seront 30 Français sur les courts de Roland-Garroscette année lors des qualifications. La quinzaine démarre fort puisqu'ils se succèderont tous dès ce lundi sur les courts 14 et 7. Mais il faut sûrement se rendre compte qu'ils seront très peu à passer ces tours. Voici justement les plus belles chances...

Couacaud et Blancaneaux en têtes d'affiche ?

Déjà présents parmi les meilleurs joueurs français au classement dans ces qualifications, Enzo Couacaud et Geoffrey Blancaneaux sont certainement nos meilleures chances. Le premier cité, boudé par les organisateurs malgré de bons résultats dans les précédents Grands Chelems, débutera face à l'Autrichien Filip Misolic, largement à sa portée. Pour tenter de se qualifier dans le grand tableau d'un Majeur pour la quatrième fois consécutive, il faudra peut-être se défaire du jeune Luca Nardi, en pleine progression ces derniers temps. Blancaneaux, lui, seul qualifié de l'an dernier, a une partie de tableau largement abordable avec le Turc Ilkel au premier tour et pas de gros terriens.

Les revenants condamnés à l'exploit

Parmi les forces en présence dans le contingent tricolore, il y a plusieurs joueurs qui feront leur grand retour après un long moment d'absence. Mais leur parcours sera autrement plus compliqué. Pierre-Hugues Herbert, d'abord, a tiré la tête de série 1 au premier tour : un certain Aslan Karatsev, récent demi-finaliste à Madrid. D'ailleurs, le Russe pourrait faire mal puisque le jeune Gabriel Debru, 17 ans, pourrait se dresser sur sa route au deuxième tour. Ancien top 10 et demi-finaliste en Grand Chelem, Lucas Pouille devra se défaire du Tchèque Tomas Machac pour commencer, un tirage pas facile non plus.

Des surprises à venir ?

Pour les autres Français, la tâche sera également difficile puisqu'aucun n'est tête de série. Harold Mayot, très en forme à Aix-en-Provence, débutera face à l'Australien Marc Polmans mais il est tombé dans la partie de tableau de Yannick Hanfmann, tête de série 2 et quart de finaliste à Rome. Laurent Lokoli, lui, aura une carte à jouer face au Biélorusse Gerasimov et pourquoi pas à l'Italien Pellegrino. De son côté, Evan Furness affrontera Emilio Gomez au premier tour dans une partie de tableau où figure Fabian Marozsan, tombeur de Carlos Alcaraz à Rome. Sinon, il faudra espérer un petit exploit d'un tout jeune Français...