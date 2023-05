Roland-Garros : Il promet l'enfer à Djokovic

Alexis Brunet

Dimanche 28 mai commence officiellement Roland-Garros. Rendez-vous incontournable du circuit, le tournoi du Grand Chelem sera marqué cette année notamment par l'absence de Rafael Nadal. L'Espagnol a dû déclarer forfait en raison d'une blessure. Novak Djokovic pourrait profiter de la non-participation du Majorquin. Mais selon Boris Becker, le Serbe n'est pas le favori sur terre battue.

La 122 édition des Internationaux de France ouvre ses portes ce dimanche du côté de la Porte d'Auteuil. Cette année, Roland-Garros sera presque en deuil si l'on peut dire. Pourquoi ? Parce que Rafael Nadal ne sera pas de la partie à Paris. L'Espagnol ne pourra pas tenter de décrocher un quinzième titre dans son jardin, lui qui l'avait d'ailleurs emporté l'année dernière. Il traîne depuis de longs mois des blessures qui l'empêchent d'être compétitif. Le taureau de Manacor n'a pas disputé un match officiel depuis le 18 janvier à l'Open d'Australie.

Les cartes sont rebattues pour le titre

C'est donc un sacré concurrent en moins pour le titre final. Mais un Espagnol peut en cacher un autre. Carlos Alcaraz, lui aussi adepte de la terre battue aura une vraie carte à jouer à RG. Cela pourra être le cas pour un autre membre de la nouvelle génération, Holger Rune. Mais il ne faudra pas oublier le vieux briscard Novak Djokovic. À 36 ans, le Serbe fait partie des favoris du tournoi, mais la terre battue n'est pas sa surface de prédilection.

Boris Becker trouve d'autres joueurs plus forts que Djoko