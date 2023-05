Noah,Nadal, Federer… Quiz sur l’histoire de Roland-Garros

La rédaction

Roland-Garros est peut-être le tournoi du Grand Chelem le plus difficile à conquérir, notamment pour les grands attaquants, qui s’y cassèrent régulièrement les dents au fil des décennies, systématiquement dominés dans l’histoire par les grands défenseurs ou les grands monstres de fond court comme Nadal, quasiment injouable à Paris.

Roland Garros reste l’un des rendez-vous incontournables de la saison de tennis, l’un des quatre tournois du Grand Chelem, et probablement le deuxième plus prestigieux derrière Wimbledon. Mais Roland Garros dispose d’une particularité réelle : il se joue sur terre battue, une surface qui peut s’avérer extrêmement difficile à gagner pour un type de joueurs offensifs, habitués à agresser l’adversaire au filet. Autant des grands défenseurs sont à même de gagner à Wimbledon, autant il est très difficile pour des grands attaquants de triompher à Roland.

McEnroe si proche en 1984…

Nombreux se sont ainsi cassés les dents dans leur quête d’une victoire dans les quatre tournois du Grand Chelem du fait de Roland Garros. John McEnroe par exemple, n’est jamais parvenu à l’emporter à Roland alors qu’il fait partie des joueurs mythiques de l’histoire du tennis. L’Américain a pourtant été tout proche de toucher son graal, mais il a été dominé en 5 sets en finale par Ivan Lendl en 1984, après avoir pourtant eu des balles de matches au troisième set, après avoir dominé les deux premiers de sa classe. Mais à Roland Garros, la marge d’erreur est minime pour un attaquant, et faute d’avoir su transformer sa chance au 3ème set, McEnroe s’est étiolé par la suite, concassé par la force de frappe de Lendl. Un autre géant du jeu, Roger Federer, a lui aussi connu de grandes difficultés à Roland Garros. Il faut dire qu’il est souvent tombé sur Rafael Nadal pour lui barrer la route. Et l’Espagnol est proprement injouable à Roland Garros, véritablement sa deuxième maison. Le Suisse n’est ainsi jamais parvenu à vaincre son grand rival espagnol sur la terre battue de la porte d’Auteuil.

Les Français non plus n’y ont que très rarement brillé. Yannick Noah l’a gagné en l’arrachant littéralement avec les dents, dans toute sa furia et son mental de dingue, allant chercher son salut au final en agressant Mats Wilander au filet. Mais depuis, et même avant, c’est le vide absolu…