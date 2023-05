Roland-Garros : Les années où Nadal a laissé échapper le titre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche du début du tournoi de Roland-Garros, cette année la compétition est forcément marquée par l'absence de Rafael Nadal, 14 fois vainqueur. Le Majorquin, pas suffisamment remis de sa blessure au psoas contractée à l'Open d'Australie, ne gagnera donc pas son quinzième titre cette année. Pire encore : 2024 sera vraisemblablement sa dernière année sur le circuit.

Depuis 2005, il est bien rare de voir un autre joueur que Rafael Nadal s'imposer à Roland-Garros. Le Majorquin a toujours tout fait pour arriver en forme à son tournoi préféré mais il a parfois échoué. Avec 115 matches disputés Porte d'Auteuil pour 112 victoires, il a repoussé les limites du réel en construisant un palmarès de légende. Retour sur ses quelques échecs...

2009 : la plus grande surprise de l'histoire du tennis ?

Pour sa première participation à Roland-Garros, Rafael Nadal a donné le ton en remportant le tournoi en 2005. Les années suivantes, on a vite compris qu'il n'était pas là pour rigoler : il s'est imposé à chaque fois jusqu'en 2008. En 2009, il arrive après son premier sacre à l'Open d'Australie pas au meilleur de sa forme comme on l'apprendra ensuite. En huitièmes de finale, l'impossible se produit : il perd en 4 sets face au Suédois Robin Söderling, le même qu'il corrigera en finale l'année suivante. Pour beaucoup, cette défaite est vue comme la plus grosse surprise de l'histoire du tennis.

2015 et 2021, l'ogre Djokovic

Il faut attendre 2015 pour connaître une autre défaite de Rafael Nadal à Roland-Garros. Comme un symbole, c'est face à son plus grand rival que celle-ci intervient en quarts de finale. Cette année-là, l'Espagnol est très loin de son meilleur niveau après une blessure et ne peut rien faire sur le court. Sa troisième défaite, en demi-finales en 2021, a dépassé tout entendement. Disputé dans une ambiance de feu en pleine période de couvre-feu dû à la pandémie, le match s'est joué à un tel niveau que les organisateurs ont annoncé en plein match que les spectateurs pourraient rester jusqu'à la fin du match, malgré l'horaire fatidique dépassé.

2016 et 2023, trahi par son corps

Beaucoup mieux en 2016, Rafael Nadal étonnera tout le monde après le deuxième tour. Touché au poignet, il annonce son forfait pour le reste du tournoi. Cette année-là, Novak Djokovic parvient enfin à ouvrir son palmarès à Roland-Garros. L'édition 2023 marque elle un tournant : Rafael Nadal est forfait pour le tournoi pour la première fois depuis 2004. Espérons qu'il puisse effectuer un dernier combat en 2024, comme il l'a confié il y a quelques jours.