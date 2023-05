Nadal : Coup de tonnerre à Roland-Garros, Federer est abattu

Pierrick Levallet

Cette année, Rafael Nadal ne défendra pas son titre à Roland-Garros. Touché à la jambe depuis janvier dernier, l'Espagnol n'a pas su se remettre sur pied à temps et a donc été contraint de déclarer forfait. Le joueur de 36 ans a naturellement été abattu par cette décision, mais il n'est pas le seul. Roger Federer est également touché par le forfait de son ancien rival.

Le dernier match officiel de Rafael Nadal remonte au 18 janvier dernier. Éliminé de l’Open d’Australie par Mackenzie McDonald au deuxième tour, l’Espagnol révélait souffrir d’une blessure à la jambe. Mais plusieurs mois plus tard, le 14 fois vainqueur de Roland-Garros n’est toujours pas rétabli. De ce fait, le joueur de 36 ans a été contraint de tirer un trait sur les Internationaux de France cette année.

Rafael Nadal déclare forfait pour Roland-Garros

« La blessure n'a pas évolué comme j'aurais aimé. (...) Pour Roland-Garros, c'est impossible. Je ne pourrai pas y être après plusieurs années sans manquer le rendez-vous. Vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile. Ce n'est pas ma décision, mais celle de mon corps » a annoncé Rafael Nadal lors d’une conférence de presse récemment. L’annonce a naturellement fait l’effet d’une bombe, et les hommages n’ont pas cessé de pleuvoir depuis. Naturellement, Roger Federer y est également allé de son petit mot.

« Il va me manquer » annonce Roger Federer