Il l'annonce, Nadal est passé proche d'une décision incroyable

Ce jeudi, Rafael Nadal a organisé une conférence de presse pour annoncer son forfait pour le deuxième Grand Chelem de la saison : Roland-Garros. Pourtant, le joueur espagnol avait, sérieusement, pensé à faire son retour sur la terre-battue parisienne. Pour préparer ce tournoi, l'ancien numéro un mondial avait demandé une invitation pour participer au tournoi de Lyon.

Touché au psoas, Rafael Nadal n'a eu d'autre choix que de déclarer forfait pour Roland-Garros. Une première pour le joueur espagnol, vainqueur du Grand Chelem parisien à quatorze reprises. Pourtant, l'ancien numéro un mondial espérait fouler les courts de la Porte d'Auteuil. Pour préparer le Grand Chelem parisien, Nadal était prêt à participer au tournoi de Lyon, qui débute ce lundi.





« On était pas loin d’avoir Rafa Nadal »

« Pour être très transparent, on était pas loin d’avoir Rafa Nadal. On était en contact avec lui pendant 15 jours, via son agent. Et on a su très récemment qu’il ne jouerait pas Roland-Garros. Il aurait aimé venir ici pour préparer Roland. Je n’ai pas communiqué dessus par respect parce qu’il y a des enjeux bien plus grand que l’Open Parc pour Rafael Nadal mais j’étais en contact avec l’agent et on rêvait tous de l’avoir. Malheureusement, il n’a pas d’histoire entre Rafa et le tournoi donc il ne viendra sans doute pas l’année prochaine, ce ne devrait pas être prévu dans les tournois qu’il souhaite disputer. Mais on récupérera d’autres joueurs, ne vous inquiétez pa s » a confié le directeur du tournoi, Thierry Ascione. L'ancien entraîneur de Jo-Wilfried Tsonga espère revoir Nadal sur le circuit durant cette année 2023.

« Je suis presque plus inquiet pour le tennis que pour lui »