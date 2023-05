Nadal lâche une bombe, c'est le choc !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel ! Rafael Nadal ne disputera pas la prochaine édition de Roland-Garros. Vainqueur à quatorze reprises du titre parisien, l'Espagnol fera l'impasse sur le deuxième Grand-Chelem de la saison en raison d'une douleur persistante au psoas. De nombreux joueurs comme Carlos Alcaraz ou Daniil Medvedev ont tenu à lui rendre hommage ce jeudi.

« La blessure n'a pas évolué comme j'aurais aimé. (...) Pour Roland-Garros, c'est impossible. Je ne pourrai pas y être après plusieurs années sans manquer le rendez-vous. Vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile. Ce n'est pas ma décision, mais celle de mon corps » . Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi, Rafael Nadal a officialisé son forfait pour la prochaine édition de Roland-Garros. Pourtant, des vidéos le montrant s'entraîner au sein de son académie étaient diffusées sur les réseaux sociaux et laissaient penser à un possible retour. Mais l'ancien numéro un mondial a tenu à mettre fin à tout suspense.

Retraite pour Nadal, il lâche une annonce tonitruante https://t.co/qIDNJiXSZS pic.twitter.com/5HsExPGaTr — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Alcaraz rend hommage à Nadal

Depuis son annonce, les hommages se multiplient. Son compatriote Carlos Alcaraz a été l'un des premiers à évoquer son émotion. « Beaucoup de courage Rafa. C'est très douloureux et triste pour tout le monde que tu ne puisses pas être à Roland-Garros et que tu ne puisses pas continuer à jouer cette année, mais j'espère que 2024 sera une grande saison pour toi, et que tu pourras te retirer comme le grand champion que tu es ! » a lâché le numéro un mondial sur Twitter.

« J'espère qu'il pourra revenir et jouer quelques Grands Chelems de plus »