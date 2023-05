Roland-Garros réagit à la bombe Rafael Nadal

Thibault Morlain

A quelques jours du début du tableau principal de Roland-Garros, il est difficile de dégager un favori. Et pour cause… En l’absence de Roland-Garros, maitre des lieux, forfait à cause d’un pépin physique, c’est plus ouvert que jamais. Bien évidemment, Novak Djokovic va tenter de briller à la Porte d’Auteuil, mais il n’est pas le seul à vouloir l’emporter. Une énorme bataille évoquée par Amélie Mauresmo, directrice de Roland-Garros.

Ces dernières semaines, la question était de savoir si Rafael Nadal allait participer ou non à Roland-Garros. Aujourd’hui, le verdict est connu et ce que tout le monde redoutait a fini par arriver : l’Espagnol a déclaré forfait. Forcément, un Grand Chelem parisien sans Nadal aura un goût différent. Une absence qui fait énormément parler, mais qui laisse de la place aux autres joueurs pour espérer remporter Roland-Garros.

Noah,Nadal, Federer… Quiz sur l’histoire de Roland-Garros https://t.co/ZYMOY1VzON pic.twitter.com/9K8MojGNho — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

« On a accueilli la nouvelle avec de la tristesse »

Ce jeudi avait lieu le tirage au sort du tableau principal de Roland-Garros. A cette occasion, rapporté par L'Equipe , Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, a pris la parole pour évoquer notamment l’absence de Rafael Nadal. L’ancienne joueuse française a alors expliqué : « C'est spécial de faire un tirage au sort de Roland-Garros sans Rafael Nadal. On a accueilli la nouvelle avec de la tristesse. J'ai beaucoup pensé à lui en premier lieu, on sait que son histoire est intimement liée à ce tournoi. C'était triste mais aujourd'hui c'est acté donc il faut aussi se dire que ça va ouvrir des opportunités aux autres joueurs ».

« Il y a un tableau plus ouvert que jamais »