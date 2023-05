Roland-Garros : Nadal dit stop, Djokovic lâche un terrible aveu

Alexis Brunet

Rafael Nadal est le grand absent de Roland-Garros cette année. Le corps du Majorquin souffre et il n'est pas en mesure de disputer le tournoi parisien. À 36 ans, Novak Djokovic le sait, il sera peut-être le prochain à devoir dire stop. Rafael Nadal ayant annoncé qu'il allait jouer sa dernière saison. À l'occasion du media day samedi à RG, le Serbe a laissé entendre qu'il pourrait imiter son rival espagnol.

Le 15 septembre 2022, Roger Federer annonçait officiellement mettre fin à sa carrière. Le Suisse s'arrêtait donc à 20 titres du Grand Chelem, et plus de 22 ans sur le circuit. Une carrière qui forge donc le respect. Mais avec la retraite de Roger Federer, c'est aussi la fin d'une ère qui débute. En effet, il le premier membre de l'emblématique Big 3 à prendre sa retraite. Et il se pourrait bien que les autres l'imitent rapidement.

Rafael Nadal arrêtera probablement en 2024

Roger Federer va bientôt être rejoint par une autre superstar du tennis, et l'un de ses plus grands rivaux. Rafael Nadal a confié il y a quelques jours que la saison 2024 sera probablement la dernière de son immense carrière. L'Espagnol souffre de plus en plus physiquement à cause de son corps, qui ne l'épargne pas, en atteste son forfait pour l'édition 2023 de Roland-Garros. Il ne restera donc plus qu'un dernier membre du mythique Big 3 sur le circuit bientôt, en la personne de Novak Djokovic. Et le Serbe a lui aussi évoqué sa fin de carrière.

Djoko pense à sa fin de carrière