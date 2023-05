Nadal forfait pour Roland-Garros, l’annonce qui va faire jubiler Djokovic

Jean de Teyssière

On le sait, Roland-Garros est la spécialité de Rafael Nadal. Quatorze fois vainqueur des Internationaux de France, Rafael Nadal a été obligé de déclarer forfait la semaine dernière. Pour la première fois depuis 2005, l’Espagnol manquera donc Roland-Garros. De quoi placer Novak Djokovic comme le grand favori, selon Jo-Wilfried Tsonga, ancien grand joueur français de tennis.

Ce dimanche débutera la 122ème édition de Roland-Garros. Le deuxième tournoi du Grand Chelem de l’année sera orphelin de Rafael Nadal, quatorze fois vainqueur, qui a annoncé son forfait la semaine dernière, laissant la place à Novak Djokovic pour remporter son 23ème titre du Grand Chelem. Ou pas ?.

«Djokovic va trouver son apogée pendant le tournoi»

Alex Corretja, ancien numéro 2 mondial s’était déjà exprimé sur Novak Djokovic et estimait qu’il était favori pour Roland-Garros : « Il sait comment gagner Roland‐Garros, il l’a déjà fait deux fois et il a remporté tellement de tournois majeurs, il sait gérer la pression même s’il n’a pas eu une saison incroyable sur terre battue. Il va petit à petit augmenter son niveau. Il sait être le favori du tournoi, et je pense que Novak va être prêt à bien faire. Je suis sûr qu’il prépare cette saison qu’il va arriver à Paris et qu’il va trouver son apogée pendant le tournoi, et même s’il se débat à certains moments ou quoi que ce soit, il trouvera un moyen. C’est un champion. Il sait comment gérer ces moments où il y a des questions. »

Roland-Garros : Il promet l'enfer à Djokovic https://t.co/8tBb4rFQSi pic.twitter.com/xyB4HlO0Xj — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Pour Tsonga, le favori c’est Djokovic !