Roland-Garros : Nadal forfait, Djokovic est abattu

Dimanche 28 mai commence officiellement Roland-Garros. Pour ce tournoi du Grand Chelem, Novak Djokovic fait partie des favoris, au même titre que Carlos Alcaraz ou bien Daniil Medvedev. Mais s'il l'emporte à Paris, le Serbe sera le premier déçu de ne pas pouvoir le faire face à Rafael Nadal. C'est en tout cas l'avis de Mats Wilander.

Rafael Nadal sera absent à Roland-Garros, mais le spectacle sera tout de même au rendez-vous. Les plus grands joueurs de la planète seront présents du 28 mai au 11 juin pour tenter de décrocher la Coupe des Mousquetaires. Avec en tête du classement ATP l'Espagnol Carlos Alcaraz, suivi de son dauphin Novak Djokovic. Il se pourrait bien que l'un des deux brandisse le trophée à la fin.

Carlos Alcaraz favori sur terre battue

D'un côté la jeunesse triomphante, de l'autre le calme de l'expérience. Carlos Alcaraz ressemble à Rafael Nadal sur la question de la surface. Le jeune Murcien est un spécialiste de la terre battue comme son glorieux aîné. Ce qui n'est pas le cas de Novak Djokovic. Le Serbe est beaucoup plus à l'aise sur dur et sur gazon. En atteste la répartition de ses Grands Chelems, 13 sur dur, 7 sur gazon et seulement 2 sur terre battue. Mais à l'inverse de l'Espagnol, le Djoker s'est lui imposé deux fois à Roland dans le passé. C'était en 2016 et la dernière fois en 2021.

Djoko aurait voulu gagner contre Nadal selon Wilander