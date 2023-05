Roland-Garros : Les enseignements du tirage au sort !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le tournoi de Roland-Garros débute ce dimanche, le tirage au sort, très attendu comme toujours dans un Grand Chelem, a eu lieu jeudi après-midi. C'est l'heure du verdict pour les 128 joueurs du tableau et en particulier les favoris pour le titre dont les parcours sont scrutés à chaque fois. Justement, il est maintenant temps de se plonger comme il se doit dans ces analyses...

C'est toujours un rendez-vous immanquable que les plus grands fans attendent avec impatience à chaque fois. On connaît désormais les tableaux de Roland-Garros et une fois de plus, le hasard du tirage au sort a été impitoyable pour certains, clément pour d'autres. Retour sur le parcours potentiel des grands favoris de l'édition 2023. Cette année, c'est Antoine Dupont, le célèbre rugbyman français qui a eu l'honneur de tirer les numéros...

Alcaraz, Djokovic et Tsitsipas tous ensemble

Comme il nous avait habitués ces dernières années, le tirage au sort a livré un tableau plutôt déséquilibré chez les hommes. En effet, dans la partie haute du tableau, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas se battront vraisemblablement pour une place en finale. L'Espagnol pourrait rencontrer le Grec dès les quarts de finale avant un duel attendu avec le Serbe. A noter que d'autres candidats tels qu'Andrey Rublev, Karen Khachanov, Lorenzo Musetti ou encore Félix Auger-Aliassime pourraient jouer les trouble-fête dans cette partie de tableau vraiment bien remplie.

Medvedev, voie royale ?

En récupérant la place de numéro 2 mondial à Rome, Daniil Medvedev connaissait déjà son rang dans le tableau : tout en bas. Le Russe a eu de la chance puisqu'il évitera ses principaux concurrents avant la finale. Il faudra tout de même passer les obstacles des premiers tours avant de se battre face à la jeunesse : Jannik Sinner pourrait se trouver sur sa voie en quarts de finale et Holger Rune et Casper Ruud pourraient se disputer une place en demi-finale contre lui.

Des Français en difficulté

Une fois n'est pas coutume, le tirage au sort n'a pas vraiment été clément avec nos Français... 3 duels tricolores auront lieu dès le premier tour avec les affiches Gasquet/Rinderknech, Humbert/Mannarino et Cazaux/Moutet. Nouveau numéro 1 français, Ugo Humbert était même à un forfait près du statut de tête de série, lui qui est très en forme en ce moment. S'il va jusqu'au troisième tour, il pourrait y retrouver Andrey Rublev. A noter qu'Arthur Fils et Luca Van Assche pourraient se rencontrer si les deux gagnent leur premier match, mais la tâche sera compliquée contre Cecchinato et Davidovich Fokina. D'ailleurs, le troisième tour pourrait être encore plus difficile puisque Novak Djokovic pourrait se retrouver sur leur route, lui qui pourrait déjà défier Hugo Grenier au deuxième tour. A noter que Gaël Monfils est opposé au jeune terrien argentin Sebastian Baez avec une opposition potentielle contre Holger Rune en cas de victoire.