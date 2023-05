Roland-Garros : Match solidaire, associations... Le tournoi s'engage !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le tournoi de Roland-Garros ne cesse d'évoluer et l'organisation souhaite s'engager le plus possible auprès des jeunes générations notamment. A l'occasion du début de l'édition 2023 ce dimanche, un grand événement va être organisé pour fêter les 50 ans d'un partenaire bien particulier : BNP Paribas.

Chaque année, Roland-Garros est synonyme de fête du tennis en France et du sport en général pour l'un des plus grands événements de l'année dans l'Hexagone. En 2023, le tournoi connaîtra pas mal d'événements puisqu'en plus de fêter les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, le partenariat entre le Majeur parisien et BNP Paribas célèbrera son 50ème anniversaire. Pour ceux qui auront la chance d'être là dimanche, participez à la fête !

Un "match solidaire" dimanche à 19h

Pour le premier jour du tournoi dimanche 28 mai, un "match solidaire" sera organisé par BNP Paribas en association avec Roland-Garros. Il sera prévu à 19h pour le dernier match de la journée sur le court Philippe-Chatrier dont on ne connaît pas encore l'affiche puisque le tirage au sort n'a lieu que jeudi à 14 heures. Entre rendez-vous chaleureux basé sur la générosité et grande fête du tennis, il faudra être présent pour cet immense événement.

Roland-Garros : L'édition 2023, plus ouverte que jamais ! https://t.co/tJSKz7txHi pic.twitter.com/fOrZFYN7ux — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Des gains sur chaque point

Pour le match solidaire de dimanche soir, une cagnotte sera mise en place et elle grimpera après chaque point joué entre les deux joueurs sur le terrain. Ainsi, 100 euros reviendront à l'association "Attrap'la Balle" , chère à Jo-Wilfried Tsonga, après chaque échange. Cette association favorise l'inclusion des jeunes par le sport, en particulier le tennis.

Une grande fête du tennis