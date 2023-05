Nadal forfait pour Roland-Garros, il annonce la victoire de Djokovic

Baptiste Berkowicz

Avec l'absence de Rafael Nadal pour cette édition 2023 de Roland-Garros, le Grand Chelem parisien semble plus ouvert que jamais. Pour Alex Corretja, ancien numéro 2 mondial dans les années 90, le favori est incontestablement Novak Djokovic. L'expérience du Serbe devrait lui permettre de soulever le trophée.

Ce n'était pas arrivé depuis 2004 : Roland-Garros s'effectuera sans Rafael Nadal dans le tableau principal. Consultant star d’ Eurosport , Alex Corretja, a été interrogé sur le statut de Novak Djokovic pour ce Roland‐Garros. D’après lui, même si le Serbe n’a pas été flamboyant lors de cette saison sur terre battue, il sera forcément l’un des joueurs les plus dangereux pour la victoire finale.

C'est la fin pour Nadal, Djokovic et Federer, voici leurs héritiers https://t.co/OZhmHjrpNM pic.twitter.com/fQdU2qB6Dn — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Une expérience redoutable

L'actuel numéro 2 mondial s'appuiera sur un vécu parisien non négligeable selon Alex Corretja : « Il sait comment gagner Roland‐Garros, il l’a déjà fait deux fois et il a remporté tellement de tournois majeurs, il sait gérer la pression même s’il n’a pas eu une saison incroyable sur terre battue. Il va petit à petit augmenter son niveau. Il sait être le favori du tournoi, et je pense que Novak va être prêt à bien faire. Je suis sûr qu’il prépare cette saison qu’il va arriver à Paris et qu’il va trouver son apogée pendant le tournoi, et même s’il se débat à certains moments ou quoi que ce soit, il trouvera un moyen. C’est un champion. Il sait comment gérer ces moments où il y a des questions. »

Un corps au point