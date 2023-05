Roland-Garros : Nadal lâche une bombe, Djokovic va sombrer

Baptiste Berkowicz

En l'absence de Rafael Nadal, le tableau de Roland-Garros paraît plus ouvert que jamais. Aucune tête d'affiche ne se dégage de manière évidente. Néanmoins, selon l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman, le favori de cette édition 2023 n'est pas Novak Djokovic, mais plutôt Carlos Alcaraz.

Il faudra peut-être attendre les premiers tours pour se rendre compte de l'absence du roi de la terre battue à Roland-Garros. Rafael Nadal n'avait pas été absent dans le tableau principal du Grand Chelem parisien depuis 2004. Une occasion assez rare pour ne pas la laisser passer. C'est sans doute dans cet état d'esprit que les candidats à la victoire finale vont aborder le tournoi parisien.

Roland-Garros : Sans Nadal ni Federer, la fin d'une ère https://t.co/cMnH1ITDYU pic.twitter.com/AxWBRfb9qZ — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Alcaraz en pôle

Dans des propos rapportés par Eurosport UK , Tim Henman ne voit pas de grandissime favori mais accorde, tout de même, d'une courte tête ce statut à Carlos Alcaraz : « Je placerais Carlos Alcaraz légèrement devant parce qu’il a plus joué et obtenu de bons résultats sur terre battue que ses adversaires. Peu de joueurs peuvent battre Alcaraz sur terre battue. Il est tellement solide. Il sert mieux, plus fort et avec plus de précision. Il ne fait pas d’erreurs. Il se déplace incroyablement bien. Il varie, monte au filet, fait des amorties. Son coup droit et son revers du fond du court sont incroyables. »

Djokovic en embuscade