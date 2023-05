Scène insolite avec Federer, il lâche une incroyable anecdote

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une page s'est tournée en septembre dernier. Agé de 41 ans, Roger Federer, miné par les blessures ces dernières années, avait décidé de clôturer sa carrière à la Laver Cup, un tournoi qu'il a contribué à créer. Ancien coach du joueur suisse, Peter Lundgren est revenu sur la carrière de Federer et a relaté une scène, qui s'est déroulée au début de sa carrière.

Roger Federer a laissé un grand vide sur la planète tennis. Considéré par la grande majorité des observateurs comme le plus grand joueur de tous les temps, le Suisse a décidé de ranger définitivement les raquettes en septembre dernier, après un ultime double avec Rafael Nadal, son plus sérieux rival. A 41 ans, il tournait une page importante de sa vie. Vainqueur de 103 titres durant sa carrière, Federer profite, à présent, de sa retraite.

Roland-Garros : Le tennis féminin français à l'agonie, gros danger à venir ? https://t.co/Ep0UshKqs1 pic.twitter.com/Ifc5LONLOK — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Federer a tourné la page du tennis

« Depuis que j’ai pris ma retraite de joueur de tennis professionnel, je fais souvent le bilan de ma carrière, et je me considère très chanceux vis‐à‐vis de ces 24 dernières années. Ma vie va continuer, alors je veux réfléchir longuement et sérieusement à moi‐même. Des choses significatives, des choses qui ont un impact, des choses que tout le monde peut apprécier, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser et c’est amusant. Mais la chose la plus importante en ce moment, c’est de passer du temps avec ma famille » avait déclaré Federer.

« Il y aura beaucoup plus à venir. »