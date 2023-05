Roland-Garros à genoux devant Nadal, l’Espagnol sait comment s’y prendre

Benjamin Labrousse

Alors qu’il a officiellement annoncé sa non-participation à l’édition 2023 de Roland-Garros ce jeudi, Rafael Nadal laisse place à un tournoi plutôt ouvert. 14 fois vainqueur du côté de la Porte d’Auteuil, l’Espagnol a fait du tournoi parisien sa maison. Adulé du public, le « Taureau de Manacor » aspire à disputer son ultime participation en 2024, lui qui n’a perdu que 3 fois en 115 matchs lors des Internationaux de France. En attendant, retour sur ses 3 plus grandes victoires à Roland-Garros.

2008 : Une humiliation infligée à Roger Federer en finale

Pour son 4ème sacre à Roland-Garros, Rafael Nadal n’a pas fait dans la dentelle. Tête de série numéro 2 lors du tournoi, l’Espagnol retrouve en finale Roger Federer son rival de toujours, sans avoir concédé le moindre set de la quinzaine. Le Suisse, alors au sommet de son art, espère pouvoir remporter son 1er titre à Paris. Mais c’était sans compter sur le niveau de jeu hallucinant de Nadal sur ce match. Vainqueur facile du premier set (6-1), l’Espagnol voit Federer lutter le temps de quelques jeux dans le 2ème set. Mais alors que le score est de 3-3 dans cette seconde manche, Rafael Nadal hausse une fois de plus son niveau de jeu et ne laissera plus le Suisse en inscrire un seul. Une humiliation pour un Roger Federer médusé. Score final, 6-1, 6-3, 6-0.

2013 : Une bataille acharnée avec Djokovic en demie

Malgré le fait d’avoir manqué de nombreux mois de compétition, Rafael Nadal navigue avec facilité lors de l’édition 2013. Mais cette fois-ci tête de série numéro 3, l’Espagnol doit se confronter au numéro 1 mondial Novak Djokovic dès le stade des demi-finales, pour un remake de la finale de 2012. Au cours d’un match épique de 4h37, l’Espagnol et le Serbe se livrent avec intensité. Bien que dominé lors de la 1ère manche (6-4), Djokovic n’abdique pas et recolle grâce à un très bon 2ème set (6-3). Et malgré la claque reçue lors du 3ème (6-1), le Serbe sort vainqueur du Tie-Break du 4ème set afin de pousser le septuple vainqueur du tournoi vers une dernière manche décisive. Trop fort, Nadal l’emporte finalement 9 jeux à 7, avant de dérouler en finale face à son compatriote David Ferrer (6-3, 6-2, 6-3), remportant ainsi son 8ème titre à Roland-Garros.

2022 : L’une des plus belles revanches de sa carrière face à Djokovic