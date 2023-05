Après Roland-Garros, Nadal prend une autre décision fracassante

Thibault Morlain

Tenant du titre à Roland-Garros, Rafael Nadal ne sera pas là pour l’édition 2023 du Grand Chelem parisien. Un coup de tonnerre quand on sait l’attachement entre l’Espagnol et ce tournoi. Toutefois, pour Nadal, compte tenu de ses pépins physiques, il était impossible de disputer Roland-Garros et ce n’est pas le seul gros rendez-vous qu’il va manquer.

Ces dernières semaines, tout le monde retenait son souffle pour savoir si Rafael Nadal allait participer ou non à Roland-Garros. Le doute était total compte tenu de l’état physique du tenant du titre à Porte d’Auteuil depuis le début de l’année. Le feuilleton a finalement pris fin il y a quelques jours suite à une conférence de presse de Nadal. Et ce que tout le monde redoutait a fini par être officiel : le Taureau de Manacor a fini par déclarer forfait. En 2023, Roland-Garros se disputera donc sans Rafael Nadal.

Nadal forfait pour Roland-Garros…

« La blessure n'a pas évolué comme j'aurais aimé. (...) Pour Roland-Garros, c'est impossible. Je ne pourrai pas y être après plusieurs années sans manquer le rendez-vous. Vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile. Ce n'est pas ma décision, mais celle de mon corps. Je n'ai pas l'intention de jouer pendant les prochains mois. J'ai tout fait pour récupérer lors des derniers mois. Je dois faire une pause, mais je compte régénérer mon corps dans les prochains mois. Je ne vais pas mettre de date de retour. Mon intention est, quand je serai prêt physiquement, de revenir. La fin d'année pourrait être un objectif, pour jouer la Coupe Davis », expliquait alors Rafael Nadal devant les journalistes pour annoncer son forfait pour Roland-Garros.

… et Wimbledon

Rafael Nadal l’a bien souligné, il ne sait pas encore quand il reviendra sur les courts de tennis. Tout dépendra de l’évolution de ses pépins physiques. Mais voilà qu’il sera trop juste pour disputer l’édition 2023 de Wimbledon également. Alors que le Grand Chelem londonien se disputera du 3 au 16 juillet, cela se fera également sans Rafael Nadal. Ça a été confirmé ce mardi, celui qui va louper Roland-Garros ne fait pas partie des joueurs inscrits pour disputer Wimbledon.