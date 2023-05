Djokovic sur la fin, il annonce ses héritiers

Alexis Brunet

Le 28 mai prochain marquera le retour du tournoi de Roland-Garros. Malheureusement, Rafael Nadal manquera à l'appel. Novak Djokovic lui sera bien présent. Il sera un des favoris de RG, mais il pourrait bien être challengé par certains jeunes joueurs déjà bien implantés dans le haut du classement. En tout cas, ils auront une carte à jouer cette année.

C'était l'annonce de cette semaine. Jeudi 18 mai, lors d'une conférence de presse donnée dans son académie en Espagne, Rafael Nadal annonçait officiellement ne pas disputer Roland-Garros cette année. Une nouvelle tonitruante, tant le tournoi de Paris était lié au Majorquin, 14 fois titré du côté de la Porte d'Auteuil.

Djokovic aura un coup à jouer à Roland-Garros

Grand amateur du dur, Novak Djokovic n'est pas le plus grand spécialiste de la terre battue. Pourtant, il fera quand même partie des favoris de Roland cette année. Avec l'absence de Rafael Nadal, le Serbe tentera de faire mieux cette année que son quart de finale lors de l'édition 2022. À moins que le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem ne se fasse terrasser par un des éléments de la nouvelle génération.

Rune et Alcaraz peuvent faire quelque chose cette année