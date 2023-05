Alcaraz, Djokovic... McEnroe a choisi son favori pour Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable légende du tennis en termes de palmarès, John McEnroe est aussi terriblement célèbre pour ses répliques cultes à l'attention des arbitres sur le court. L'Américain, vainqueur de 7 titres du Grand Chelem dans sa carrière, reste très proche de son sport puisqu'il suit attentivement ce qu'il se passe sur le circuit. D'ailleurs, il a récemment donné son avis sur la question du grand favori à Roland-Garros en l'absence du maître des lieux.

Finaliste lors de l'édition 1984 face à Ivan Lendl, John McEnroe sait à quel point il est difficile de gagner le titre à Roland-Garros. Encore plus de le gagner 14 fois. Cette année, le tournoi sera beaucoup plus ouvert avec l'absence de Rafael Nadal, l'occasion de faire un point sur les principaux favoris. Pour l'Américain, il n'y a pas de doutes...

Alcaraz grand favori

Numéro 1 mondial et en grande forme depuis plusieurs mois, Carlos Alcaraz fait évidemment partie des favoris. Et pour beaucoup, c'est le principal favori pour l'édition 2023. « Carlos Alcaraz est le favori pour Roland-Garros devant Novak Djokovic » témoigne John McEnroe. Au vu du niveau de jeu qu'il est capable de déployer, l'Espagnol semble être au-dessus du lot même si la tâche sera compliquée.

Un champion élevé au rang d'ambassadeur

En devenant le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis en décrochant son premier titre du Grand Chelem à 19 ans à l'US Open l'an dernier, Carlos Alcaraz a fait exploser sa cote de popularité en l'espace de quelques mois seulement. « Carlos a tellement de personnalité que tout le monde veut qu'il gagne. Il a 20 ans et il a déjà gagné l'étiquette d'ambassadeur de notre sport » déclare McEnroe, visiblement totalement conquis par le jeune Espagnol.

Un défi sous pression

S'il est le favori pour Roland-Garros, Carlos Alcaraz subira peut-être une certaine pression. En effet, pour le moment, arborer le costume de numéro 1 mondial ne lui a pas vraiment réussi puisqu'il avait eu des difficultés en fin de saison dernière. Surtout, il a pris un coup sur la tête à Rome en s'inclinant face au 135ème joueur mondial, un message envoyé aux autres joueurs puisqu'il a montré qu'il n'est pas invincible. En cas de contre-performance, deux joueurs pourraient lui piquer le trône : Daniil Medvedev et Novak Djokovic.