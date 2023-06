Nouveau fiasco à Roland-Garros, la France est habituée

Pierrick Levallet

Une nouvelle fois cette année, tous les joueurs français ont été éliminés de Roland-Garros avant d'entrer dans le tableau final. Arthur Rinderknech s'est fait battre par Taylor Fritz ce jeudi, scellant le sort de la France dans cette édition du tournoi. Mais ce fiasco n'est pas le premier. Cela commence même à devenir une habitude depuis quelques années.

Une fois de plus, Roland-Garros n’a pas réussi aux Français cette année. Tous les joueurs et joueuses tricolores évoluant en simple ont été éliminés de l’édition 2023. Dernier rescapé, Arthur Rinderknech s’est incliné face à Taylor Fritz ce jeudi (2-6, 6-4, 6-3, 6-4). Ce Roland-Garros est donc un nouveau fiasco pour le tennis français. Mais la France commence à être habituée, puisque ce n’est pas la première fois que tous les joueurs du pays se font éliminer avant les huitièmes de finale.

Les Français enchaînent les fiascos à Roland-Garros

En effet, c’est la troisième édition consécutive où les Français n’atteignent pas le tableau final. En 2022, Hugo Gaston se faisait éliminer par Holger Rune dès le troisième tour, et Gilles Simons se faisait sortir par Marin Cilic au même stade. En 2021, les joueurs tricolores se sont faits éjecter encore plus tôt. Enzo Couacaud s’était incliné face à Pablo Carreno Busta au deuxième tour, même constat pour Richard Gasquet qui était tombé contre Rafael Nadal et pour Gaël Monfils face à Mikael Ymer.

Gasquet victime de Nadal en 2018, la France n'a rien pu faire

Si Hugo Gaston a bien représenté la France en 2020, Gaël Monfils et Benoît Paire évitaient un fiasco aux Français en 2019. Mais en 2018, aucun n’a su faire le poids à Roland-Garros. Richard Gasquet était une nouvelle fois la victime de Rafael Nadal. Pierre-Hugues Herbert, lui, se faisait sortir par Fabio Fognini. De son côté, Gaël Monfils n’avait rien pu faire contre David Goffin. Le même sort a attendu Gilles Simon contre Kei Nishikori et Lucas Pouille face à Karen Khachanov.

Les fiascos français à Roland-Garros, ça ne date pas d'hier

Mais après 2018, il faut remonter jusqu’en 2007 pour voir un nouveau fiasco français à Roland-Garros. Michaël Llodra tombait au troisième tour contre Nikolay Davydenko, demi-finaliste de cette édition. Gaël Monfils, déjà présent, échouait face à David Nalbandian. Édouard Roger-Vasselin s’inclinait face à Juan Monaco, quand Olivier Patience était défait par un certain Novak Djokovic. Enfin, Paul-Henri Mathieu - dernier rescapé de l’édition 2007 - s’était fait sortir par Igor Andreev. L'édition 2023 n'est pas le premier fiasco de la France à Roland-Garros. Cela commence même à devenir une habitude depuis quelques années...