Roland-Garros : Exit Nadal, le meilleur c’est Djokovic

Alexis Brunet

Cette année, Roland-Garros va devoir se trouver un nouveau roi. Rafael Nadal forfait, un autre joueur va inscrire son nom au palmarès du tournoi français. Il y a des chances que cela soit Novak Djokovic. Le Serbe est un des grands favoris de cette édition. Pour Jo-Wilfried Tsonga, il est même tout simplement le plus fort.

Avec l'absence de Rafael Nadal, la course au titre final à Roland-Garros est beaucoup plus ouverte. De nombreux joueurs se disent qu'ils ont une vraie chance de l'emporter le 11 juin, et de brandir la Coupe des Mousquetaires. Deux noms ressortent majoritairement, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz nouveau chouchou de RG ?

Le jeune Espagnol (20 ans) n'échappe pas à la comparaison avec son glorieux aîné. Surdoué du tennis, Alcaraz est aussi un spécialiste de la terre battue. En l'absence du taureau de Manacor, il peut rêver d'un premier titre à Roland-Garros. Cela serait le deuxième Grand Chelem de sa jeune carrière, après l'US Open en 2022. C'est d'ailleurs plutôt bien parti, car il s'est qualifié mercredi pour le troisième tour. Il pourra compter dans sa quête sur le public parisien, qui semble l'avoir érigé en chouchou, avec le forfait de Nadal.

Roland-Garros : Un duel Alcaraz/Djokovic inévitable ? https://t.co/3ZonnZSgR2 pic.twitter.com/vtDJIWGQlb — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

Tsonga est fan de Djokovic