Nadal forfait, Roland-Garros a son chouchou

Rafael Nadal est le grand absent de l'édition 2023 de Roland-Garros. L'Espagnol a dû déclarer forfait à cause de son corps qui ne le laisse pas tranquille. Mais son successeur a peut-être déjà été trouvé en la personne de Carlos Alcaraz. Le Murcien semble être le nouveau chouchou du public parisien.

Il manque une petite partie de l'âme de Roland-Garros cette année. Rafael Nadal, 14 fois titré aux Internationaux de France, n'a pas pu s'aligner cette année au tournoi français. L'Espagnol véritable légende à Paris et adoré du public a dû faire l'impasse sur le tournoi à cause d'une blessure récalcitrante qui l'empêche de disputer la moindre rencontre depuis le 18 janvier dernier, c'était à l'Open d'Australie.

Carlos Alcaraz le nouveau chouchou ?

Il se pourrait bien qu'un Espagnol en cache un autre et continue de faire perdurer la légende du tennis ibérique à Roland-Garros. En l'absence de Nadal, c'est Carlos Alcaraz qui représente la plus grande chance de titre pour l'Espagne. Le numéro 1 mondial est d'ailleurs bien parti puisqu'il s'est qualifié ce mercredi pour les seizièmes de finale du tournoi. Le jeune joueur de 20 ans est porté par le public, comme il l'a déclaré en conférence de presse. « Je ressens l’amour des gens. Je ne sais pas si ce sont des fans de Rafael Nadal ou pas, mais j’ai senti l’énergie de la foule. J’ai senti l’amour et c’était génial de sentir ça ». Il se pourrait bien qu'en l'absence du taureau de Manacor, le public parisien ait trouvé son nouveau chouchou.

Carlos Alcaraz vise un deuxième titre en Grand Chelem

Carlos Alcaraz aura besoin du soutien du public, car il espère tout simplement remporter Roland-Garros cette année. L'Espagnol a des arguments à faire valoir. Tout d'abord il est numéro 1 mondial, mais il est aussi un spécialiste de la terre battue, comme son glorieux aîné. S'il décroche le titre final le 11 juin à Paris, cela serait le deuxième tournoi du Grand Chelem remporté par Alcaraz à seulement 20 ans. Il s'était imposé en 2022 à l'US Open.