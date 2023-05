Nadal ou Djokovic ? Il lâche une réponse étonnante

Baptiste Berkowicz

L'ancien numéro 3 mondial, David Ferrer, a été interrogé sur la rivalité entre Rafael Nadal et Novak Djokovic dans le cadre d'un documentaire Prime Video. Le retraité espagnol n'a pas caché son admiration envers le Serbe notamment d'un point de vue mental. Une sortie qui ne devrait pas faire plaisir à son compatriote Rafael Nadal.

En plein Roland-Garros, les débats sur la rivalité entre Novak Djokovic et Rafael Nadal ne s'arrêtent pas. En l'absence de celui qui a remporté à quatorze reprises le Grand Chelem parisien, le Serbe pourrait bien récupérer le trône Porte d'Auteuil. Pour s'y faire, l'actuel numéro 3 devra faire preuve d'un mental à toute épreuve. Une qualité qu'il détient et dont David Ferrer dresse les louanges.

Djokovic lui donne les poils

L'ancien numéro 3 mondial, David Ferrer, n'a pas tari de compliments à propos du Serbe, Novak Djokovic, dans un entretien pour Prime Video : « Djokovic est un guerrier. C’est un enfant de la guerre des Balkans. Cette force intérieur qu’il a, cette fureur, il l’extériorise. Quand je parle de Novak Djokovic, j’ai les poils qui se dressent. Quand je vois son ambition, sa rage sur le court pour être le meilleur ». Une ambition qui a mené Djokovic a remporté vingt-deux titres du Grand Chelem, avant un vingt-troisième dans quelques jours ?

Favori pour Paris ?

Il est évidemment difficile de ne pas mettre Novak Djokovic parmi les favoris lorsque le Serbe s'aligne dans un tournoi. L'absence de Rafael Nadal à Roland-Garros, pour la première fois depuis 2004, renforce sans doute encore un peu plus ce statut pour l'actuel numéro 3 mondial. Néanmoins, le chemin ne devrait pas être simple. La nouvelle génération compte bien lui rendre la tâche difficile, à travers ses plus forts ambassadeurs : Carlos Alcaraz, Holger Rune et Jannik Sinner. L'Espagnol est notamment très attendu pour représenter ses couleurs suite au forfait du roi de la terre battue. Une chose est sûre, l'édition 2023 promet d'être très animée.