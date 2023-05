Roland-Garros : 10 Français au deuxième tour, un premier bilan mitigé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avec 28 joueurs et joueuses engagés dans le grand tableau de Roland-Garros cette année, le tennis français peut espérer connaître de belles histoires. Après la fin du premier tour, l'heure du bilan a sonné : seuls 9 représentants continuent l'aventure, un bilan positif marqué par quelques déceptions qui auraient pu faire grimper ce total.

C'est l'heure du deuxième tour à Roland-Garros et cette année, il y a encore 9 Français encore en vie. En dehors de Caroline Garcia, aucun d'eux ne fait partie des têtes de série, une des raisons pour lesquelles ce total est un peu faible. D'autant plus que sur les deux tableaux, 4 duels franco-français ont eu lieu, de quoi assurer la présence d'une petite partie du contingent au deuxième tour.

De belles surprises

Parmi les qualifiés au deuxième tour, on trouve notamment Luca Van Assche, Lucas Pouille, Gaël Monfils ou encore Diane Parry. Ce sont les trois belles victoires françaises de ce début de Roland-Garros. La dernière citée a confirmé son résultat de l'an dernier en éliminant la 25ème mondiale Kalinina, finaliste à Rome. Lucas Pouille est en pleine résurrection depuis les qualifications et le jeune Van Assche a étonné en disposant facilement de son adversaire pour sa première victoire en Grand Chelem. La palme revient certainement à Gaël Monfils, auteur d'un admirable come-back pour se défaire du terrien argentin Sebastian Baez dans le plus beau match du tournoi jusqu'à présent.

Fils, Van Assche... Ces jeunes qui se tirent la bourre pour Roland-Garros https://t.co/m5oc2tfDgk pic.twitter.com/ZyhS5yk4A0 — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Une confirmation difficile

Dans le tableau masculin, Arthur Rinderknech, Corentin Moutet et Ugo Humbert sont également présents. Il faut dire qu'ils affrontaient tous les trois un de leurs compatriotes. Si Moutet et Rinderknech auront du mal face à Rublev et Fritz respectivement, Ugo Humbert semble être notre meilleure chance, comme en témoigne son classement. Le Français, parfait pour son entrée en lice, doit provoquer la magie de Roland d'abord face à Sonego, puis peut-être face à Rublev... Chez les femmes, Caroline Garcia n'a pas rassuré pour ses débuts et inquiète beaucoup. Océane Dodin défiera Ons Jabeur, 7ème mondiale et Léolia Jeanjean tentera de confirmer son statut de révélation tricolore 2022.

Beaucoup de défaites frustrantes

Ces dernières années, les bilans n'ont pas été fameux à Roland-Garros mais on arrive toujours à connaître une grosse victoire de la part d'un Français. Benoît Paire et Constant Lestienne sont passés proches mais il y a eu aussi des défaites que l'on n'attendait pas forcément. C'est le cas par exemple de Quentin Halys face à Pella, de Grégoire Barrère face à Ruusuvuori. Hugo Gaston, Kristina Mladenovic ou encore Clara Burel ont également déçu...