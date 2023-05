Roland-Garros : Le tennis français en pleine reconstruction

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est un sujet qui n'a échappé à personne ces dernières années : le tennis français peine à retrouver des joueurs solides capables de s'installer confortablement parmi les meilleurs joueurs du monde. Cette année à Roland-Garros, un contingent impressionnant a pris place dans le tableau mais aucun joueur n'est tête de série. Voilà peut-être les prémisses d'une nouvelle génération qui commence enfin à redorer l'image du tennis tricolore...

Avec 18 Français dans le grand tableau de Roland-Garros cette année, l'occasion est belle pour espérer de grands frissons. D'ailleurs, le public a déjà répondu à l'appel puisque cette année le tournoi devrait battre des records d'affluence, comme ce fut le cas lors des qualifications. Entre les nouveaux visages et les espoirs retrouvés, l'occasion est belle pour passer une excellente quinzaine.

Des victoires significatives

Il est vrai que lors des deux premières journées, le contingent tricolore a déjà perdu de nombreux soldats. Mais plusieurs ont failli créer une immense sensation comme Constant Lestienne face à Khachanov et Benoît Paire contre Norrie. D'autres ont parfaitement rempli leur mission : Ugo Humbert, Lucas Pouille devant une arène acquise à sa cause et surtout Luca Van Assche. Le jeune Français a largement réussi ses débuts à Roland-Garros, pulvérisant Cecchinato, demi-finaliste Porte d'Auteuil il y a cinq ans.

Fils, Van Assche... Ces jeunes qui se tirent la bourre pour Roland-Garros https://t.co/m5oc2tfDgk pic.twitter.com/ZyhS5yk4A0 — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Arthur Fils impressionnant

Il arrivait peut-être un peu émoussé physiquement et mentalement de sa semaine à Lyon. Arthur Fils est tombé sur un sérieux client, l'Espagnol Davidovich Fokina, mais il a pris rendez-vous avec le public pour l'avenir. Déjà accueilli en héros à son entrée sur le Court Simonne-Mathieu, il a peut-être manqué d'expérience. « Arthur Fils est un super jeune joueur, il est très bon. Il a beaucoup de confiance après avoir gagné à Lyon la semaine dernière. C'est sûr qu'il deviendra le meilleur joueur du monde » s'est même enflammé l'Espagnol après sa victoire.

Une belle génération qui progresse