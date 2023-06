Alerte à Roland-Garros, Djokovic lâche une annonce inquiétante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Novak Djokovic s'est fait peur, mais est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de Roland-Garros en battant Alejandro Davidovich Fokina en trois sets gagnants ce vendredi. Présent en conférence de presse après cette rencontre, le joueur serbe a lâché un message lourd de sens sur son physique.

Novak Djokovic a eu besoin de 3H et 36 minutes de matches pour venir à bout d'Alejandro Davidovich Fokina, tombeur lors des deux premiers tours des Français Arthur Fils et Luca Van Assche (7/6 7/6 6/2). Mais par moments, le joueur serbe ne s'est pas montré au mieux. Parfois essoufflé, il a, aussi, fait appel au kinésithérapeute pour masser sa cuisse. Inquiétant avant d'entamer la deuxième semaine du tournoi. En conférence de presse, Djokovic est revenu sur cette rencontre compliquée pour lui.

« Les conditions ont rendu le match très difficile pour les deux joueurs »

« Les conditions ont rendu le match très difficile pour les deux joueurs, physiquement, avec beaucoup d'échanges. On ne pouvait pas prendre avantage avec notre service. C'était comme au jeu du chat et de la souris à chaque point, en essayant d'être plus malin que l'adversaire. Nous avons beaucoup couru. Pour être honnête, il s'est passé des choses bizarres aujourd'hui. Mais oui, c'est le tennis du Grand Chelem, au meilleur des cinq manches, sur la surface la plus lente du sport » a lâché Novak Djokovic. Mais dans un second temps, le Serbe de 36 ans a lâché un message inquiétant.

« Parfois, il faut simplement faire face à la réalité »

« Nous n'avons pas assez de temps pour commencer à citer les nombreuses blessures que j'ai, et la liste est assez longue. Je ne veux pas m'asseoir ici des heures et parler de ces choses qui ne m'empêchent pas de jouer. J'ai continué à jouer. Ce sont les circonstances auxquelles vous devez faire face en tant qu'athlète professionnel. Parfois, vous avez besoin de l'aide d'un kinésithérapeute pendant le match. Parfois, vous avez besoin de pilules. Parfois, vous avez besoin de l'aide de Dieu, d'un ange ou de qui que ce soit d'autre. Parfois, il faut simplement faire face à la réalité » a déclaré Djokovic, qui va devoir apprendre à gérer son physique durant les dernières années de sa carrière.

« Mon corps réagit différemment »