Roland-Garros : Le clan Nadal dévoile le nom de son successeur

Ce dimanche s'est ouverte la 122ème édition de Roland-Garros. L'événement de cette année, c'est bien sûr l'absence de Rafael Nadal, et ce, pour cause de blessure. Le Majorquin ne pourra pas tenter de décrocher un quinzième titre Porte d'Auteuil. Toni Nadal, a dévoilé le nom des favoris pour Roland-Garros en l'absence de son neveu Rafael.

Rafael Nadal se savait engagé dans une course contre la montre. Absent des courts depuis le 18 janvier et un match à l'Open d'Australie, l'Espagnol faisait tout son possible pour revenir à temps pour Roland-Garros, son tournoi de prédilection. Mais il n'y a pas eu d'exploit et le taureau de Manacor a dû se faire à l'évidence : il ne pourra pas disputer les Internationaux de France. Une première depuis l'année 2004.

La lutte pour le titre final est beaucoup plus ouverte

Avec Nadal forfait, c'est un sacré concurrent en moins pour les autres joueurs, et certains peuvent donc y croire encore plus. C'est le cas de Carlos Alcaraz par exemple. Comme son glorieux aîné, il est lui aussi Espagnol et spécialiste de la terre-battue. Mais outre cette ressemblance avec Rafa, le Murcien est aussi l'un des meilleurs joueurs de la planète. À son jeune âge (20ans), il est déjà numéro 1 mondial à l'ATP, et il compte aussi un Grand Chelem à son actif, avec une victoire à l'US Open en 2022. Mais l'ancienne génération ne va pas se laisser faire cette année, avec notamment le Serbe Novak Djokovic.

Roland-Garros réagit à la bombe Rafael Nadal https://t.co/4VqonxkRNV pic.twitter.com/coALgrwKsK — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Alcaraz et Djokovic favoris selon Toni Nadal